Anayasa mahkemesi önünde Atila Sertel nöbeti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekili adaylığı iptal edilen ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Atila Sertel için bir grup, yüksek mahkeme önünde nöbete başladı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da yüksek mahkeme önüne gelerek destek verdiği grup, halkın iradesine saygı gösterilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan CHP'nin İzmir Milletvekili adayı Sertel, kararın ivedilikle görüşülerek, geçici milletvekili listesinde yer aldığı şekliyle CHP İzmir 2. Bölge 6. sıra adayı olarak yer alması konusunda "geçici tedbir kararı" verilmesini istemişti.

İzmir'den Ankara'ya gelen grup, Sertel ile ilgili kararın bugün çıkmasını beklediklerini belirterek, Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutmaya başladı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da yüksek mahkeme önüne gelerek gruba destek verdi. Balbay, Sertel'in İzmir 2. Bölge'de ön seçime girdiğini ve 13 bin oy aldığını belirterek, "Bu bir milli irade, siyasi iradedir" dedi.

Atila Sertel'e seçime katılmadan önce İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığından istifasının, bağdaşıklarından da istifa etmesi anlamına geleceğinin söylendiğini anlatan Balbay, ancak listeler belli olduktan sonra YSK'nın özgürlükler yönünde değil, siyasi alanını daraltıcı bir yorumla karar aldığını savundu.

"Atila Sertel'in siyaset özgürlüğü tutukludur" diyen Balbay, Anayasa Mahkemesi'nin 2 yıldır sergilediği özgürlüklerden yana tutumunu burada da göstermesini beklediklerini bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili adayı Atila Sertel'in adaylığı, Basın İlan Kurumu genel kurul üyeliği görevinden ayrılmaması nedeniyle iptal edilmişti.