Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye 9 bin 400 liralık bağış için suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 29 bin 403 lira 65 kuruş mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine ve Türk vatandaşı olmayan bir kişinin bağışını kabul eden parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesine dair kararı yayınlandı.

İncelenmede, kanuna uygun olmadığı tespit edilen 9 bin 403 lira 65 kuruş gelir, 20 bin lira gider olmak üzere toplam 29 bin 403 lira 65 kuruş parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine karar verildi. Bunlar dışındaki bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu belirtildi.

Diken'in haberine göre, kanuna uygun olmadığı tespit edilen 9 bin 403 lira 65 kuruş gelirin Nicholas Verdos isimli Türk vatandaşı olmayan bir kişinin yaptığı bağıştan kaynaklandığı kaydedildi. Bu kişinin HDP’nin hesabına 4 Mayıs 2015’te 4 bin 500 Avustralya doları karşılığı 9 bin 403 lira tutarında para yatırdığı bilgisini verildi.

Bu işlemin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu belirtilen kararda, bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Kanuna göre siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamıyor. Bu tür yardım veya bağışı kabul eden parti sorumlusu, aday veya aday adayı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.