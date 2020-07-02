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Anayasa Mahkemesi'nden gurbetçiler için emeklilik kararı

Türk vatandaşlığa alınmadan önceki yurt dışında geçen hizmet sürelerini de borçlanarak, emekli olabilmelerinin yolu açılabilir

02 Temmuz 2020 07:58

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, yurt dışında geçen hizmet sürelerini borçlanmanın, vatandaşlığa alınma tarihinden önceki süre için tanınmamasını ‘ayrımcılık’ olarak gördü ve ihlal kararı verdi.

Karar bu yöndeki tüm başvurular yönünden lehe içtihat niteliği taşırken, AYM durumu ‘yapısal sorun’ olarak Meclis’e bildirdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, TBMM ihlal kararı doğrultusunda yasal düzenleme yaparsa; bu durumdaki mağdur vatandaşların tek tek yargıya gitmesine gerek kalmayacak ve sorunları çözülecek. Türk vatandaşlığa alınmadan önceki yurt dışında geçen hizmet sürelerini de borçlanarak, emekli olabilmeleri yolu açılacak. SGK tarafından emeklilik aylığı kesilenlere ise emekli maaşları yeniden bağlanabilecek.

 

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