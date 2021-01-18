Anayasa Mahkemesi’nden ‘Festus Okey’ kararı

Anayasa Mahkemesi, 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi’nde polisin kurşunuyla hayatını kaybeden Nijeryalı Festus Okey’in yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

20 Ağustos 2007’de şüpheli üzerine gözaltına alınan Festus Okey, götürüldüğü Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirmişti. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda polis memurunu 2011’de “taksirle öldürmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı. Ankaragazetecisi.com'da Alican Uludağ imzalı habere göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Daire, Festus Okey’in ailesinin davaya katılma talebini, gerekli araştırmanın yapılmasının ardından kabul edilmesini istemişti. Yerel mahkeme bu karara iki kez direndi. Dosya; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşındı. Genel Kurul, Okey’in ailesine DNA testi yapılarak, eşleşme olması halinde davaya müdahil olarak kabul edilmesini istemişti.

12 yıl sonra aile müdahil

2019’da yeniden başlayan davada İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Okey’in Güney Afrika’da yaşayan annesi Love Ogu ve abisi Tochukwu Gameliah Ogu’dan alınan ve avukat Alptekin Ocak ve sanatçı Banu Cennetoğlu’nun getirdiği örneklerin Adli Tıp tarafından incelenmesine karar verdi. DNA testi sonucunda, eşleşme sağlandı. Mahkeme de ailenin davaya katılma talebini kabul etti.

4 Kasım 2020’de görülen davada esas hakkındaki mütaalasını açıklayan savcı, sanık polisin taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapsini istemişti.

Avukatlar AYM’ye başvurdu

Bu süreçte Festus Okey’in avukatları, 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşlardı. Başvuruda, olaya ilişkin etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının, ölümle sonuçlanan şiddetin ırk temelli ayrımcılık saikiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle yaşam hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddia edilmişti.

AYM devleti suçlu buldu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, 13 Ocak’ta yaptığı toplantıda, polis kurşunuyla ölen Festus Okey’in yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve aileye tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, bazı kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada etkili ceza soruşturması yürütülmesi yükümlülüğünün ihlal edildiği ile ayrımcılık boyutuyla eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarını ise kabul edilemez buldu.