Anayasa Mahkemesi'nden 3 KHK iptali

Anayasa Mahkemesi, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grevlerin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenebilmesi, haklarında terörle iltisaklı şekilde istihbarat rapor verilenlerin kamu ihalelerinden yasaklanması ve kayyım görevlendirilen belediyelerde, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilebileceğine dair düzenlemeler iptal edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 7071 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 1 Şubat 2018 tarihinde Meclis’te kabul edildi. CHP kanunda yer alan bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, üç kritik düzenlemenin iptaline karar verdi.

Buna göre, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olan grev ve lokavtların Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine dair düzenleme iptal edildi. Haklarında terör örgütleri ile irtibatı oldukları yönünde rapor verilen kişi veya firmaların devlet ihalelerine girememesine dair düzenlemenin de iptaline hükmedildi. Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği bir başka düzenlemeyse kayyum atanan belediyeler hakkında oldu. Kayyum görevlendirilen belediyelerde, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilebileceğine dair düzenlemelerin de iptali kararlaştırıldı.