Anayasa Mahkemesi'nde toplantılar ertelendi

Anayasa Mahkemesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplantılarını erteledi.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamaya göre 19 Mart’taki Genel Kurul toplantısı ertelendi, 30 Mart’a kadar acil konular dışında bölüm toplantıları da yapılmayacak.

AYM Başkanlığı’nın açıklamasında, “Ülke çapında Koronavirüs'e karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30/3/2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır” denildi.