Anayasa Mahkemesi: Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluğu hak ihlalidir

Anayasa Mahkemesi , bireysel başvurusunu değerlendirdiği CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk süresinin "hak ihlali" olduğuna hükmetti.

Balbay'ın uzun tutukluluk ve adil yargılanma hakkı yönünden yaptığı bireysel başvuruyu bugün görüşen Anayasa Mahkemesi milletvekili olmasını da dikkate alarak "uzun tutukluluğu hak ihlalidir" kararına vardı.

Toplantısı devam eden yüksek mahkeme, hakkındaki mahkumiyet kararının gerekçesi henüz yazılmayan ve bu nedenle temyiz süreci başlayamayan Balbay hakkında "tutukluluğa tedbir" kararı verirse Balbay’ın tahliyesi gündeme gelebilecek, tazminata karar kılarsa tahliye olamayacak.

AYM, Balbay'la birlikte CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın bireysel başvrusunu da görüşüyor. Haberal bir süre önce tahliye edildiği için, mahkeme eski tutukluluk sürelerinin hak ihlali olduğuna karar verirse Haberal'a tazminat ödenmesi gündeme gelebilecek.