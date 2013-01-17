Anayasa Mahkemesi MİT yasasının iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, MİT mensuplarının soruşturulmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasanın iptalini görüşmek için bugün toplanacak.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından, Meclis’ten geçen yasa tartışma yaratmıştı.

CHP, MİT mensupları ile bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarını Başbakan’ın iznine bağlayan düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, yasanın iptal istemini bugün(17 Ocak 2013) esastan görüşecek.

Söz konusu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP, yasanın kişiye özel düzenleme olması nedeniyle anayasanın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etmişti.