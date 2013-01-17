T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi MİT yasasının iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, MİT mensuplarının soruşturulmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasanın iptali için toplanacak

17 Ocak 2013 14:25

Anayasa Mahkemesi, MİT mensuplarının soruşturulmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasanın iptalini görüşmek için bugün toplanacak.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından, Meclis’ten geçen yasa tartışma yaratmıştı.

CHP, MİT mensupları ile bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarını Başbakan’ın iznine bağlayan düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, yasanın iptal istemini bugün(17 Ocak 2013) esastan görüşecek.

Söz konusu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP, yasanın kişiye özel düzenleme olması nedeniyle anayasanın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etmişti.

ETİKETLER

hakan fidanMİT yasasınayasa mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24