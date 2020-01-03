Anayasa Mahkemesi, Melih Gökçek'e hakaret davasında Hayko Bağdat'ı haklı buldu

Anayasa Mahkemesi gazeteci Hayko Bağdat 'ın eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek 'e hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edilmesine yönelik kararı ihlal olarak kabul etti. AYM, Bağdat hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Alman Yeşiller Partisiınin eski Eş Başkanı Cem Özdemir 2015 yılında Ermenistan'ı ziyaret etti ve Soykırım Anıtı'na çelenk bıraktı. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özdemir'e yönelik olarak Twitter üzerinden, "Alman Yeşiller Partisi MV’ne merakımdan soruyorum. Lütfen cevap ver [C.Ö.]… Senin kökenin Ermeni mi?" mesajını paylaştı.

Gökçek’in mesajına tepki gösteren gazeteci Hayko Bağdat ise, "Cevap ver [C.Ö.]?”, "m.g. ermeniymiş bağrıma taş basıp deyiverdim”, “Sana resmen ermeni dedim. Dava aç bence? @06m.g.”, “Başkenti resmen Ermeni’ye vermişler. Yazıklar olsun…” şeklinde mesajlar paylaştı.

Yerel mahkeme, Gökçek’in mesajlarını tahrik nedeni olarak kabul etti

Bağdat son mesajında ise “Yeterince durumu izah ettiysek tamamdır. [M.G.] iğrenç bir adam. Ve bin yıldır dediğim gibi: Yaşasın halkların kardeşliği” ifadelerine yer verdi.

Gazete Duvar'dan Murat İnceoğlu'nun haberine göre, Hayko Bağdat’ın kullandığı 'iğrenç' ifadesinin mahkemeye taşınması sonucu Bağdat, Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle, para cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkeme, Gökçek’in mesajlarını tahrik nedeni olarak kabul etti ve indirime giderek Bağdat’ı 1160 TL ödemeye mahkum etti. 2015 yılının sonunda verilen karar nedeniyle Bağdat 2016 yılı Ocak ayında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkını kullandı.

Bağdat kullandığı ‘iğrenç’ ifadesinin hakaret olmadığını savundu ve ceza almasının ifade hakkının ihlali olduğunu savundu. Bağdat ayrıca binlerce kişiye dava açan Gökçek’in hak arama özgürlüğünü kötüye kullandığını iddia etti.

'Gökçek'in kışkırtıcı üslup kullanması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalma ihtimali var'

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, bir siyasetçiye yönelik eleştiri sınırlarının sıradan bir kişiye göre daha geniş olduğunu dile getirdi. Mahkeme, Gökçek’in gündeme ilişkin görüşlerini dile getirirken kışkırtıcı bir üslup kullanması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalma ihtimali bulunduğu görüşüne yer verdi.

Kararda ‘iğrenç’ ifadesi ile ilgili olarak ise "Başvurucu tarafından kullanılan ‘iğrenç’ kelimesinin saldırgan ve rahatsız edici nitelikte bulunmadığı söylenmese de ifadenin müşteki tarafından başlatılan ırk temelli ve tansiyonu yüksek politik bir tartışmada kullanıldığı dikkate alınmalıdır. Nitekim ilk derece mahkemesi, müştekinin Twitter paylaşımlarını haksız tahrik nedeni kabul ederek başvurucunun cezasında belirli oranda indirime gitmiştir. Bununla birlikte başvurucunun, müştekinin Ermenilere yönelik sistematik ve aşağılayıcı ifadeler kullandığına dair iddiaları yeterince değerlendirilmemiştir" denildi.

9 bin 150 TL manevi tazminat

Bağdat’ın sözleri kızgınlıkla söylediğine ve ceza verilmesinin farklı seslerin susmasına yol açabileceği, gazetecilik faaliyetinin baskı altına alınacağı gerekçeleri ile Anayasa Mahkemesi Bağdat’ın başvurusunu haklı buldu. AYM, Bağdat hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.