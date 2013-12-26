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Anayasa Mahkemesi, Mehmet Ağar'ın itirazını karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Ağar’ın başvurusunu reddederse, Ağar yeniden cezaevine gönderilecek

26 Aralık 2013 17:47

Arzu Yıldız

Eski Emniyet Genel Müdürü ve Susurluk davası hükümlüsü Mehmet Ağar’ın, Ankara TMK 10. maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince 90’lı yıllarda işlenen 12 faili meçhul cinayetle ilgili açılan dava sonrasında infazının yanmasına yaptığı itiraz bugün Anayasa Mahkemesince karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi, Ağar’ın avukatı tarafından yapılan infazın durdurulması konusundaki itirazı ve Aydın İnfaz Hakimliğince yapılan başvuruyu bugün gündemine aldı.

Mahkeme Ağar’ın başvurusunu reddederse, Ağar yeniden cezaevine gönderilecek. Ancak başvuru kabul edilirse karar infazı yanan diğer hükümlüler için de emsal niteliğinde olacak. İnfaz kanunu gereği cezaevine giren mahkumlarda tahliye edilebilecek. Mahkemenin kararı en geç yarına kadar internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

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