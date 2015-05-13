Anayasa Mahkemesi: Kürtçe konuşmanın cezalandırılması, ifade özgürlüğüne müdahale

Anayasa Mahkemesi, Kürtçe konuşma yaptığı için cezalandırılan siyasetçilerin Anayasal haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan duyuruda, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin bilgi verildi.

2009 yılındaki yerel seçimler öncesinde o dönem Lice Belediye Başkanı olan Fikriye Aytin, kapatılan Demokratik Toplum Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek ve Kadın Meclisi üyesi Sevi Demir'in aday tanıtım toplantısında Kürtçe konuşmaları üzerine, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve bu kişiler hakkında cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin maddeyi iptal etmesine rağmen yargılama devam etti

Yargılamanın devam ederken, 2012 yılında Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin faaliyetlerinde Türkçe'den başka dil kullananların cezalandırılmasına ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 117. maddesini iptal etti.

Lice Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına karşın yargılamaya devam ederek, 2013 yılında başvurucuların ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Başvurucuların itirazları reddedildi ve karar kesinleşti.

Bu kişiler, Yüksek Mahkemenin iptal kararına karşın cezalandırılmalarının, ifade özgürlüğü ile suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlali niteliğinde olduğu iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, başvurucuların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, ifade özgürlüğünün demokrasinin işleyişi için yaşamsal önem taşıdığı, ifadenin iletilmesinde kullanılan dilin de ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu bildirildi.

Kürtçe konuşma yapmaları nedeniyle cezalandırılmalarının ifade özgürlüğüne müdahale

Başvurucuların Kürtçe konuşma yapmaları nedeniyle cezalandırılmalarının ifade özgürlüğüne müdahale olduğu sonucuna varıldığı belirtilen kararda, müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı gerekçesiyle Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca, başvurucuların yürürlükte olmayan bir kanun hükmüne dayanılarak cezalandırılmalarının, Anayasa'nın 38. maddesinde güvence altına alınan "suç ve cezaların kanuniliği" ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaştı.