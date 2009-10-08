Anayasa Mahkemesi Kuran kursu yaş sınırını artırmadı

T24 - Anayasa Mahkemesi, ilköğretimin 5. sınıfını bitirenler için tatil döneminde yaz Kuran kursları açılabileceğini öngören kanun hükmünün iptali istemini reddetti. Çocuklar, mevcut yasadaki hüküm uyarınca ilköğretim 5. sınıftan itibaren yaz Kuran kurslarına gönderilebilecekler.



DEVLET BAKANI YAZICI: İSTEYEN TOMMİKS, İSTEYEN KURAN OKUR



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, baktığı bir davada, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a 1999 yılında eklenen Ek Madde 3'ün birinci fıkrasının üçüncü tümcesi ile ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ek Madde 3'ün birinci fıkrası, "Kuran-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kuran kursları açılabileceğini" hükme bağlıyor. Maddenin, iptali talep edilen üçüncü cümlesi ise "İlköğretimin 5. sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde yaz Kuran kursları açılır" hükmünü taşıyor.



Maddenin iptal istenen ikinci fıkrası da "Kur'an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususların yönetmelikle düzenleneceği" öngörüyor.

Anayasa Mahkemesi Danıştay'a katılmadı



Düzenlemeyi laiklik ilkesine aykırı gören Danıştay, iptalini istediği bu hükmün "kesintisiz 8 yıllık eğitimi bölerek çocuklara dinsel eğitim verilmesini öngördüğü, böylece Anayşasa'ya aykırı düştüğü" görüşünü dile getirmişti.



Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemini bugün (8 Ekim 2009) görüştü. Yüksek mahkeme, düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. Böylece mevcut yasa uyarınca, isteyenler çocuklarını ilköğretim 5. sınıfından itibaren yaz Kuran kurslarına göndermeye devam edebilecekler.

