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ANAYASA MAHKEMESİ KISA KARARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 21:06

-ANAYASA MAHKEMESİ KISA KARARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Anayasa Mahkemesi, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline ilişkin kısa kararını açıkladı. Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Mahkeme heyeti, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, 8, 14, 16, 19, 22, 25. ve 26. maddelerinin Anayasa'nın 4. maddesi kapsamında öngörülen teklif yasağı kapsamında incelenmesinin Anayasa Mahkemesinin yetkisinde olup olmadığını bir önsorun olarak gördü. Bu önsoruna ilişkin yapılan değerlendirmede Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile üyeler Serruh Kaleli, Engin Yıldırım ile Nuri Necipoğlu'nun karşı oylarıyla bu konunun incelenmesinin Mahkeme'nin yetkisinde olduğuna oy çokluğuyla karar verildi. Kısa kararda, Anayasa Mahkemesinin yapısına ilişkin 16. madde ile değiştirilen Anayasa'nın 146. maddesinin 4. fıkrasının 1. tümcesinde yer alan ''...bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir...''  ibaresi ile 2. tümcesinde yer alan ''...de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve ...'' ibaresinin oy birliğiyle Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptaline karar verildiği açıklandı. Bu maddenin diğer bölümlerinin ise iptal isteminin üyeler Osman Alifeyyaz Paksüt, Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten, Şevket Apalak ile Zehra Ayla Perktaş'ın karşı oylarıyla oy çokluğuyla reddedildiği bildirildi. Açıklamada, Anayasa değişiklik paketinin 22. maddesiyle değiştirilen, Anayasa'nın 159. maddesinin 3. fıkrasının 3. tümcesinde yer alan ''... iktisat ve siyasal bilimler ...''  ve ''... üst kademe yöneticileri ...'' ibarelerinin de Anayasa'ya aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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