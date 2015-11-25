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Anayasa Mahkemesi karar verdi; mâhkumlar artık seçilebilecek

Siyasi haklardan yoksun bırakılmak hukuk devletine aykırı bulundu

25 Kasım 2015 16:37

Türk Ceza Kanunu’nun mahkumları seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan yasa, Anayasa Mahkemi tarafından iptal edildi.

soL’un haberine göre Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesi konuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinin bazı hükümlerinin iptalini istedi.

Mahkeme, kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezası mahkumiyeti bulunanları, seçilme ehliyetinden yoksun bırakan hükmü Anayasa'ya aykırı buldu.

Ayrıca, kişilerin kasten işlenen bir suç nedeniyle mahkum olunan "hapis cezası" dolayısıyla seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmalarını düzenleyen hükümdeki "hapis cezası" ibaresi de "seçme ehliyeti" yönünden iptal edildi.

Mahkumun siyasi haklardan yoksun olması da hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan ölçülülük ilkesine aykırı bulundu.

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