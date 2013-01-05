Anayasa Mahkemesi ilk dört bireysel başvuruyu kabul etmedi

Yüksek Mahkeme, 25 Aralık 2012'de yapılan toplantılarda Bireysel Başvurulara ilişkin ilk kararlarını vermiş, Mahkeme'nin internet sitesinde yayınlanan 4 karar, ''kabul edilemez'' bulunmuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bireysel başvuru kararları ve karar gerekçeleri şöyle:

''Çankırı'nın Orta ilçesi, Büğdüz ve Dodurga köyleri arasındaki yayla ve mera uyuşmazlığı ile ilgili davanın, yargılama ve kanun yolu incelemeleri sürecinde usul hükümlerinin yanlış uygulandığı belirtilerek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle getirilen başvuru 'kişi yönünden yetkisizlik' nedeniyle kabul edilmedi.

Eşinin bir üniversite hastanesinde yapılan ameliyatındaki tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiğini, olay sebebiyle başvurduğu hukuk yollarından sonuç alamadığını belirterek, anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri süren bir başvurucunun dosyası da Anayasa Mahkemesi'nin zaman bakımından yetkisinin başlangıcının 23 Eylül 2012 olması ve Mahkeme'nin ancak bu tarihten sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılan bireysel başvuruları inceleyebilmesi nedeniyle zaman bakımından yetkisizlikten kabul görmedi.

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği'nin, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, tıp fakültelerini oluşturan bölüm, anabilim ve bilim dallarının belirlenmesine ilişkin karar ile çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına bağlı çocuk hematolojisi ve çocuk onkolojisi yan bilim dallarının 'çocuk hematolojisi ve onkolojisi bilim dalı' olarak birleştirilerek tek yan dal haline getirilmesi nedeniyle üyelerinin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu da 'kişi yönünden yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez bulundu.

Müştereken malik olduğu taşınmazının 1993 yılında kamulaştırılmasından sonra kamulaştırma amacına uygun kullanılmadığından bahisle idare adına olan tapu kaydının iptaline ve yeniden kendi adına tesciline karar verilmesi talebiyle açtığı davada verilen ret kararının mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ileri süren bir başvurucunun dosyası da 'zaman bakımından yetkisizlik' nedeniyle kabul edilmedi.''