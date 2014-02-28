Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK başvurusunu iade etti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin HSYK yasasının iptali için yaptığı başvurusuyla ilgili ön inceleme için olağanüstü toplandı. Usul incelemesini bitiren Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çeşitle maddelerle ilgili itirazlarına ilişkin eksiklikler olduğunu belirterek dosyayı iade etti.

HSYK düzenlemesi dün akşam saat 19.00'da Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmişti. CHP, sabah, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. AYM, CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplandı.

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Yasanın dün akşam saatlerinde yürürlüğe girmesiyle HSYK’da görev yapan Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hâkimleri ve idari personelin görevleri sona erdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HSYK Kanunu yürürlüğe girer girmez HSYK’daki beş genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve üç Teftiş Kurulu Başkan yardımcısını görevden aldı. Atama kararlarına göre HSYK Genel Sekreteri’ni Engin Durnagöl görevden alındı. HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan Serdar Mutta HSYK Genel Sekterliği’ne vekâlet edecek.