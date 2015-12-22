AYM, başvuran milletvekili Ankara'da oturuyor diye HDP'nin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili talebini reddetti!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı başvurunun reddine karar verildiğini açıkladı. Kararda, başvuruyu yapan Beştaş'ın ikametinin Ankara'da olduğu hatırlatıldı, HDP'li milletvekilinin sokağa çıkma yasaklarının ortaya çıkardığı iddia edilen hak ihlallerinden etkilenmeyeceği vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Ankara'da ikamet ettiği anlaşılan başvurucunun "sokağa çıkma yasağı" kararlarından derhâl tedbir kararı verilmesini gerektirecek şekilde kişisel olarak etkilendiğine ya da alınan kararların doğrudan mağduru olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır" denildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin başvurusunun Mahkemeye 21 Aralık 2015 tarihinde ulaştığını, mahkemenin ikinci Bölümü 22 Aralık 2015 tarihinde anılan başvuru kapsamındaki tedbir talebinin reddine karar verildiğini açıkladı. AYM İkinci bölüm ana kararda şu ifadelere yer verdi:

"Başvuru, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan bazı şehirlerde 16/8/2015-11/12/2015 tarihleri arasında en uzunu on dört gün süreyle mülki amirler tarafından alınan "sokağa çıkma yasağı" kararlarının başvurucunun ve bölgede yaşayan kişilerin Anayasa'da güvence altına alınan yaşama, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması haklarını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır. Başvurucu, mülki amirler tarafından "sokağa çıkma yasağı" kararı alınmasının ve uygulanmasının engellenmesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep etmektedir. Başvuru, 15/12/2015 tarihinde Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yapılmış olup 21/12/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine ulaşmıştır. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün (İçtüzük) 73. maddesi uyarınca, tedbir talebinin Bölüm tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir. Başvuru formu ve ekleri incelenip tedbir talebi hakkında gereği düşünüldü: Başvurucu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Anayasa'ya aykırı olarak mülki amirler tarafından "sokağa çıkma yasağı" kararları alındığını, 5442 sayılı Kanun'un mülki amirlere anılan kararları alma yetkisini vermediğini, yasakların uygulanması sırasında sivil vatandaşların kolluk görevlilerinin güç kullanımı ya da sağlık hizmetlerine erişememeleri nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini belirterek kendisinin ve bölgede yaşayan kişilerin Anayasa'nın 13., 15., 17., 19. ve 20. maddelerinde güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

Oybirliğiyle karar verildi

Bu kapsamda, Ankara'da ikamet ettiği anlaşılan başvurucunun "sokağa çıkma yasağı" kararlarından derhâl tedbir kararı verilmesini gerektirecek şekilde kişisel olarak etkilendiğine ya da alınan kararların doğrudan mağduru olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Açıklanan nedenlerle, başvurucuya yönelik derhal tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlike bulunduğu dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerden bu aşamada anlaşılamadığından koşulları oluşmayan tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir. Başvurucunun tedbir talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi."