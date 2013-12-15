Anayasa Mahkemesi: Hâkim tutuklama kararına somut gerekçe yazacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) terör suçundan 10 yıla kadar uzayan yargılamalar yapan ağır ceza mahkemelerinin sanıkların tahliye taleplerini her duruşmada hiçbir gerekçe göstermeden ‘Dosya kapsamına göre tutukluluklarının devamına’ diyerek reddetmelerini ‘hak ihlali’ saydı ve tazminatla cezalandırdı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre AYM, İstanbul’da 5 yıl önce silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp davaları hâlâ süren Firas Aslan ve Hebat Aslan’ın “Mahkeme, gerekçe göstermeden tutukluluğumuzun devamına karar verdi” diyerek yaptıkları bireysel başvuruyu haklı buldu. AYM, 3 yıl 11 ay 24 gün tutuklu yargılanan Firas Aslan ve 4 yıl 1 ay 16 gün tutuklu yargılanan Hebat Aslan’a ‘özgürlük ve güvenlik haklarına müdahale edildiği’ gerekçesiyle toplam 8 bin 200 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM’nin kararında, “İlgili ve yeterli olmayan gerekçelere dayanılarak başvurucuların özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları an ile ilk derece mahkemesi kararıyla tahliye edilmelerine kadar geçen tutuklu bulundukları süre makul olarak değerlendirilemez” denildi.

Karar ne anlama geliyor

AYM’nin ihlal kararı terör suçundan Terörle Mücadale Kanunu ile yetkili mahkemelerde tutuklu yargılanan aynı konumdaki sanıklar için lehe örnek niteliği taşıyor. ‘Makul süreye’ ilişkin Mustafa Balbay kararı başta olmak üzere, son ihlal kararları ışığında hâkimlerin artık tutukluluğun devamı kararlarında ‘kaçma’, ‘delileri karartma’, ‘yeniden suç işleyerek kamu düzenini bozma’ gibi tutuklama nedenlerinin devam ettiğini somut gerekçelerle göstermeleri gerekecek. Aksi halde mahkemeler gerekçesiz uzun tutukluluk nedeniyle AYM’den ihlal alabilecek. AYM’nin kararları Anayasa’nın 153. Maddesi’ne göre bağlayıcı olduğundan özel yetkili mahkemelerin Balbay kararında olduğu gibi ihlali gidermek için tahliye vermelerinin yolu da açıldı.

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