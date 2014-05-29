Anayasa Mahkemesi 'hak ihlâli' dedi, Youtube açılacak

Video paylaşım sitesi Youtube avukatı aracılığıyla, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile CHP 'li bazı milletvekilleri ise söz konusu siteye erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruları inceleyen AYM, bu konudaki bireysel başvurularla ilgili kararını verdi.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, AYM Youtube konusunda hak ihlali olduğuna ve internet sitesinin açılmasına karar verdi. Kararın Ulaştırma Bakanlığı'na ve TİB'e gönderildiği açıklandı. Youtube'un kararın yarın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açılması bekleniyor.

AYM, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, yazdığı kitaba basım aşamasındayken el konulması nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu da daha sonra incelemeyi sürdürecek.

Ergenekon davası tutuklusu Fatih Hilmioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 20 Şubat'ta tedbiren tahliyesine karar veren AYM, Hilmioğlu'nun konuya ilişkin bireysel başvurusunu esastan incelemeyi daha sonra sürdürecek.

Anayasa Mahkemesi, Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan CHP'li vekil Mehmet Haberal'ın yurtdışına çıkma yasağının kaldırılması talebini dün reddetti.

Ergenekon davasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından tahliyesine karar verilen Haberal, avukatları aracılığıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti. Haberal bunun üzerine AYM'ye başvurmuştu.

Twitter nasıl açılmıştı?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim, açılan sahte hesaplarla bazı vatandaşların kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararları doğrultusunda 20 Mart gecesi TİB tarafından tedbir amaçlı engellenmişti.

TİB'in kararının ardından Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu tarafından, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava sonucu Ankara 15. İdare Mahkemesi, oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak 24 Mart, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise 25 Mart'ta, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Bireysel başvuruları birleştiren Yüksek Mahkeme, "Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, kararın "ihlalin ortadan kaldırılması" için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TİB ve BTK'ya gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin 3 Nisan 2014 tarihli nüshasında yayımlanmıştı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının erişim engelinin kaldırıldığına ilişkin yazısının internet servis sağlayıcılarına ulaşmasının ardından Twitter 3 Nisan 2014’te erişime açılmıştı.