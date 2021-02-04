Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı; Enis Berberoğlu için süreç nasıl işleyecek?

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılanmasını istediği CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki kararı uygulamayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeni bir hak ihlaline yol açtığına yönelik kararının gerekçesini tamamladı. Mahkeme, oy birliğiyle verdiği tarihi nitelikteki kararında, yerel mahkemenin anayasayı hiçe saydığını, keyfi biçimde Berberoğlu’nun hükümlü statüsünü sürdürdüğünü ifade etti. Kararda, kararların uygulanmadığı ortamda hukuk devletinden söz edilemeyeceği, bu kavramın retorikten ibaret olmadığı belirtilerek, anayasayı korumanın da sadece Anayasa Mahkemesi’nin görevi olmadığının altı çizildi. Enis Berberoğlu için süreç nasıl işleyecek?

Şentop: Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı'na başvurduğu taktirde gereğini yaparım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Enis Berberoğlu kararından sonra dün CHP heyeti Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la görüştüğünü yazdı. Selvi, görüşmede Şentop’un “14. Ağır Ceza Mahkemesi durdurma kararı verir, yeniden yargılama için Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki fezlekeyi Adalet Bakanlığı iletirse, Adalet Bakanlığı da Meclis Başkanlığı’na başvurduğu takdirde ben gereğini yaparım” dediğini aktardı.

"Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için önce milletvekilliğini iade etmesi gerekecek"

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için önce milletvekilliğini iade etmesi gerekecek. Milletvekilliği düşürülen birisinin milletvekilliğinin tekrar iadesi işlemi ilk kez yaşanacak. O nedenle burada uygulanacak prosedür bir anlamda içtihat oluşturacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderecek. Adalet Bakanlığı da Meclise Başkanlığı’na iletecek. Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için izlenecek prosedür milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde izlenenin tam tersi olacak.

Berberoğlu Meclis'e davet edilecek mi?

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin iadesi kararını o gün Genel Kurul’u yönetecek olan Meclis Başkanvekili’ne gönderecek. Meclis Başkanvekili, Enis Berberoğlu’nu Meclis’e davet edecek. Karar okunacak böylece Berberoğlu yeniden milletvekili olacak. Böylece dokunulmazlık hakkına kavuşacak.

Dokunulmazlığının kaldırılması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezlekeyi Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na gönderecek. Karma komisyonda Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınırsa, Genel Kurul’a gelecek. Oylama yapılıp, katılanların bir fazlasının oyuyla kabul edilip dokunulmazlığı kaldırılacak.

Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ret kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu kez reddedilmesi beklenmiyor. Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan, Şahin Alpay hakkında ikinci kez verdiği ihlal kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmıştı. Ancak ikinci kez reddedildiği takdirde HSK’nın yerel mahkeme hakkında işlem yapması gündeme gelebilir."

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