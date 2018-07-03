Anayasa Mahkemesi, FETÖ'den tutuklu hâkimin Kuran talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ tutuklusu bir hakimin cezaevinde sadece 1 tane Kuran-ı Kerim bulunması sebebiyle yaptığı 'hak ihlali' başvurusunu kabul etti. Tutuklu hâkim, kendisine dışarıdan getirilen Kuran-ı Kerim'i sürekli yanında bulundurabilecek.

Haberturk.com'un haberine göre, 15 Temmuz girişimi sonrası 17 Temmuz'da 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' iddiasıyla tutuklanarak Osmaniyet T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen eski hakim Ahmet Sil'in açtığı 'Kuran-ı Kerim davası'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi.

Sil'in tutuklu bulunduğu Adana Cezaevi'nde yanında bulunduğu Kuran-ı Kerim'e, naklediliği Osmaniye Cezaevi yönetimince el konuldu. Cezaevi yönetimi, terörden suçlanan kişilerin ailelerinden veya kargo yoluyla gelen kitapların cezaevine alınmamasına karar verdiği için Sil'in Kuran'ı Kerim'i tekrar alma talebini reddetti. Yönetim, Sil'e kitabı kütüphaneden temin edebileceğini belirtti ancak kütüphanede 1 adet Kuran-ı Kerim bulunuyordu.

Bunun üzerine Sil'in yaptığı itiraz Osmaniye 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedilirken, Sil bu karar üzerine AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullandı.

Hükümlü hakim Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendiren AYM, cezaevinde 3000 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu vurgulayarak, cezaevi kütüphanesinde sadece bir adet Kuran-ı Kerim olduğuna işaret etti. Kitapların 15 gün ödünç alınabildiğini belirten AYM, eşitlik ilkesinin, mülkiyet hakkının ve adil yargılamanın ihlal edildiğine karar verdi.

Adalet Bakanlığı'nın görüşüne başvuran AYM, 'FETÖ' üyelerinin Kuran-ı Kerim ayetlerini şifre olarak kullanarak haberleştiklerini öne sürerek, Kuran-ı Kerim dahil hiçbir kitabın getirilmesine müsaade edilmediğini ifade etti. Ayrıca bakanlık, ByLock yazışmalarının olduğu tahmin edilen bazı yazışma fotokopilerini ve bir mektuba ait bir sayfayı AYM'ye iletti.

Anayasa Mahkemesi, FETÖ suçlusu Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendirerek, 'din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine' karar verdi. Mahkeme kararında, Ahmet Sil'in cezaevi aracılığıyla Kuran-ı Kerim edinmesine veya devlet olanaklarıyla bedelsiz olarak temin edebileceğine hükmetti.