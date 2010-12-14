-ANAYASA MAHKEMESİ ESKİ ÜYESİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Uyuşmazlık Mahkemesi Eski Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi Ali Hüner (71) vefat etti. Bir süredir rahatsız olan Hüner, Bahçelievler'deki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Hüner'in cenazesi yarın, Anayasa Mahkemesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Elmadağ'da toprağa verilecek. Elmadağ'da 1939'da doğan Hüner, 1962 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hüner, 1984'te Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliği'ne seçildi, bu Mahkemede Daire Başkanlığı ve Başsavcılık görevlerinde bulundu. Kıdemli Albay rütbesinde iken 17 Eylül 1993'te Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne seçilen Hüner, 15 Temmuz 1999'da Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmişti. Ali Hüner, 2004 yılında emekli olmuştu.