Anayasa Mahkemesi, Ergenekon Partisi ile birlikte 2 partiyi kapattı

Anayasa Mahkemesi, Adaletçi Kurtuluş Partisi, Ergenekon Partisi ve Gönül Birliği Yeşiller Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi. 14 Mart 2016 tarihi itibarıyla faaliyette bulunduğu tespit edilen siyasi partilerin sayısı 97'den 94'e indi.

Kuruluşuna dair bildirisini 15 Ocak 2010'da İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Ergenekon Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame ile kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesince yapılan incelemede, Siyasi Partiler Kanunu gereğince, kuruluşundan itibaren 2 yıl içinde ilk büyük kongresini toplamak zorunda olan partininin büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlendi. Bu nedenle Ergenekon Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine, partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat 2012'de tüzel kişilik kazanan Adaletçi Kurtuluş Partisinin de ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

Yüksek Mahkeme, bu partinin de büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitini yaparak, Adaletçi Kurtuluş Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine, partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

Parti genel başkanı kapatma talep etti

Gönül Birliği Yeşiller Partisi Genel Başkanı Eşref Yazıcıoğlu ise partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini istedi.

Yazıcıoğlu, 3 Kasım 2000'de tüzel kişiliğini kazanan ve 31 kurucu üye ile kurulan partiden tüm üyelerin istifa ettiğini, partinin kayıtlı üyesinin bulunmadığını, büyük kongrenin dahi yapılamayacak durumda olduğunu belirtti. Anayasa Mahkemesince bu başvuru yönünden yapılan incelemede de partinin hiçbir kayıtlı üyesinin bulunmadığının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca da teyit edildiği ifade edildi.

Üyesi kalmaması nedeniyle Gönül Birliği Yeşiller Partisinin kuruluş amacının gerçekleşmesi olanaksız hale geldiğinden dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verildi.