Anayasa Mahkemesi, emekli öğretmenlerin ek ders karşılığında ücret alması halinde emekli maaşlarının kesilmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, emekli öğretmenlerin ücret karşılığında derse girmesi halinde emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğine karar verdi.

Öğretmenlere haftada 30 saat ders görevi karşılığında 2 bin 340 lira veriliyordu. 65 yaşını doldurmuş emekliye bu ücretin ödenmesi halinde, emekli maaşının kesilmesine karar verildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen de, çift maaşın önlenmesi konusunda milletvekillerinin öncü olması çağrısında bulundu ve emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin, “Kuralların Anayasa'ya uygun/olup olmadığına (norm denetimi) ilişkin kararı” geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karara ilişkin dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından 65 yaşın üzerindeki emekli öğretmenlerin, ilkokul veya halk eğitim merkezlerinde, fiilen verdikleri dersler karşılığında kendilerine ödenmekte olan ders ücretlerinin kesilmesi, ödenmiş olanların geri alınmasına yönelik idari işlemin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yolu kullanılarak açılmıştı. Yüksek mahkemede verilen kararda, uygulamanın Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtildi.

"Kamuoyu vicdanında yaralanmalara yol açıyor"

Mahmut Esen karara ilişkin olarak "Kamu yönetiminde bazı bürokrat ve siyasilerin birden çok göreve atandıkları, emekli aylığı başta olmak üzere aylık, huzur hakkı vb. adlarla birden çok aylık aldıkları, konunun son zamanlarda gündem oluşturduğu, uygulamanın giderek yaygınlaştığı görülmektedir." değerlendirmesini yaptı ve ekledi:

"Kamuoyu vicdanında yaralanmalara yol açan bu durumların düzeltilmesi için muhalefet parti milletvekillerince kanun teklifi de verdi. Çok yakınılmakta olan birden çok aylık alınmasına ilişkin bu durumun kökten çözümü/düzeltilmesi için işe eylemli milletvekillerinin emekli aylıklarının kesilmesi ile başlanılmalı."

Öğretmen ve usta öğreticilere ilkokul/halk eğitim vb. yerlerde fiilen verdikleri dersler için saat başı ücret ödeniyor. Haftada 8-30 saat arasında ders ücreti verilebiliyor. 2021 yılında ödenmesi gereken saat ücreti net 19.53 TL olarak belirlenmişti. Haftada 30 saat ders görevi verilmiş emekli görevliye ay sonunda en fazla 2 bin 340 TL ücret ödenebiliyor. 65 yaşını doldurmuş emekliye bu ücretlerin ödenmemesi, ödenmesi halinde ise almakta olduğu emekli aylığının kesilmesi gerekiyor.