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Dünya
Deutsche Welle

Anayasa Mahkemesi ek kanıt istedi

NPD ile ilgili kapatma davasında Alman Federal Anayasa Mahkemesi bağlantı adamlarının faaliyetlerine son verilmesiyle ilgili Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden daha fazla kanıt sunulması talebinde bulundu.

23 Mart 2015 19:24


Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları bu bağlamda Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden (Bundesrat) birçok noktayla ilgili ek kanıt sunulmasını talep etti. Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) kapatılmasına ilişkin davada, Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin 2010 Haziranı'ndan itibaren bağlantı adamlarından alınan istihbarat bilgilerinden yararlanılmadığını kanıtlaması gerekiyor.

Eyalet Temsilcileri Meclisi 2013 yılında Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak NPD'ye kapatma davası açılmasını talep etmişti. Federal Anayasa Mahkemesi, şu anda sözlü bir davanın açılmasına gerek olup olmadığını inceliyor.

2003 yılında NPD ile ilgili ilk kapatma girişimi parti yönetiminde istihbarat için çalışan bağlantı adamlarının bulunduğunun anlaşılması nedeniyle başarısız olmuştu. Anayasa Mahkemesi yargıçları tüm bağlantı adamlarının NPD yönetiminden çekilmesini bir kapatma davası için şart koşmuş, aksi takdirde kapatmaya gerekçe oluşturan kanıtların iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi tarafından uzaktan kontrol edilip edilmediğinin muallakta kalacağını açıklamıştı.

Alman Federal Konseyi'nin bağlantı adamlarının faaliyetlerine son verilmesiyle ilgili Mahkeme'nin talep ettiği kanıtları 15 Mayıs tarihine kadar suması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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