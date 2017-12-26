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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin itirazını reddetti

Kararda, söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği ifade edildi

26 Aralık 2017 10:22

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafından 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

 CHP'nin talebi

Başvuruda, söz konusu kanunun 7'nci maddesindeki "İstihdam ve serbest meslek alanlarında, zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı halinde amaca uygun ve orantılı olan farklı muamele" ve "Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlar" ifadeleri ile 10'uncu maddesindeki "Kurulun 8 üyesi Bakanlar Kurulu, 3 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye Yükseköğretim Kurulu tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilecek 2 aday adasından, 7 üye ise dördüncü fıkrada aranan şartları taşımak kaydıyla, insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanlarının göstereceği adaylar veya üyelik başvurusu yapanlar arasından belirlenir" cümlelerinin ve aynı maddenin 8'inci fıkrasının sonunda yer alan "Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayıyla" ve 21'inci maddesindeki "başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyması halinde" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

 2 karşı oy

 Anayasa Mahkemesi kararında, 7'nci maddenin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine, Engin Yıldırım ile Osman Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyları ve oy çokluğuyla, diğer maddelerdeki bölümlere ilişkin aykırılık ve iptal taleplerinin reddine ise oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği ifade edildi.

 

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