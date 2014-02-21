Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK başvurusunu reddetti

CHP'nin HSYK düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, yasanın "Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmemiş olması" gerekçesiyle reddedildi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, CHP'nin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, yasanın "Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmemiş olması" gerekçesiyle reddedildi.

17 Aralık operasyonunun ardından gelen ve Adalet Bakanı'na kurul üzerinde olağanüstü yetkiler tanıyan yasal düzenleme, parlamentoda oldukça gergin geçen ve sık sık kavgalara sahne olan görüşmelerin ardından kabul edilmiş ve bunun hemen ardından anamuhalefet partisi CHP, yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.