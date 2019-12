Anayasa Mahkemesi bile şüphe içinde

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İl Başkanları toplantısında Anayasa paketi değişikliğine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi ne kadar küçük rötuşlar yaptıysa bile, ana temel değişmemiştir. Yargı siyasallaşırsa toplum ağır bedeller öder Bu baskıcı Anayasa'ya hepimiz hayır demeliyiz" dedi.



Baskıcı rejim çok tehlikedir. Bir gazetenin manşetinde vardı bugün. Kılıç, telefonlar dinleniyor diye kurye kullanmış. Yargıda böyle bir şüphe var. Yargı bile her şeye şüpheyle yaklaşıyor. Vatandaş ne yapsın? Bu şüpheyi vatandaş da yaşıyor.



Anayasa Mahkemesi ne kadar küçük rötuşlar yaptıysa bile, ana temel değişmemiştir. Yargı siyasallaşırsa toplum ağır bedeller öder Bu baskıcı Anayasa'ya hepimiz hayır demeliyiz.



AB sözcüsünün destek açıklaması çelişkili. Onlar kendilerini AKP'ye endekslenmiş. Gençlik kolları ideallerine uygun olarak çalışacak. Güçler ayrılığı güçlendiren bir Türkiye için çalışacak. Toplumun her kesimine uğrayacağız. Gittiğimiz her yerde her inanca saygılıyız. İnançların hepsine saygılıyız. Kadın kollarımızı güçlendireceğiz. Sorunlara kilitleneceğiz. Bize itiraz edeni itirazsız dinleyeceğiz. Sağduyulu olacağız.





Gizli gündemimiz yok



Biz bu toplumun geleceği için çalışıyoruz. Çünkü bizim AKP gibi gizli gündemimiz yoktur. Doğruları söylüyoruz. 10. köye gitmekten çekinmiyoruz.



Halka anlatacağız ama bunlara kim oy verdi. Siz oy verdiniz. Siz kendi ipinizi çektiniz. Türkiye'yi AKP'den kurtaracağız. Mutlu Türkiye istiyoruz.



Kendi çıkarlarını düşünen vekiller istemiyoruz. Etnik kimliklere saygılıyız. Vatandaş başımızın tacıyız. Kültürel sorunları da çözeceğiz.





Terörü de çözeceğiz



Biz ülkenin sorunlarına talibiz. Terörü de biz çözeceğiz. Doğuyla batı arasında entegrasyonu düşünen bir partiyiz. Bunu getireceğiz. Her şeyi kararlılıkla söyleyeceğiz. Çünkü biz siyasette az söyleyen çok yapan bir anlayışta değiliz.



Anayasanın değişmez maddelerinde biri de sosyal hukuk devletidir. Ama Türkiye'de sosyal devlet yok. Sadece Anayasa'da yazıyor. Fakirliğin, işsizliğin olduğu bir ülkede sosyallikten söz edemezsiniz.