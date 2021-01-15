Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu dosyasında, kararının uygulanmaması nedeniyle yapılan başvuruyu görüşecek

T24 Ankara

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılanmasına karar verdiği CHP’li Enis Berberoğlu’nun, bu kararın yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yeniden yaptığı başvuruyu 21 Ocak’ta görüşme kararı aldı.

Yüksek Mahkeme, MİT TIR'ları davasında, Berberoğlu’nun, 5 yıl 10 hapse mahkum edilmesi ve TBMM’de bu mahkumiyet nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine yaptığı başvuruyu değerlendirmiş, “hak ihlali” kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi, dokunulmazlık kazanmasına rağmen yargılaması durdurulmayan ve vekilliği düşürülen Berberoğlu’nun yeniden yargılanması gerektiğini hüküm altına almıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi’nin, yargısal süreçlerle ilgili yerindelik denetimi yapamayacağını belirterek, kararı uygulamamıştı. Berberoğlu, bunun üzerine yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, bu başvuruyu 21 Ocak’ta görüşme kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, benzer örneklerde, hak ihlali kararlarının uygulanmamasının, yeni bir hak ihlali oluşturduğu kararlarına imza atmıştı.