Anayasa Mahkemesi Başkanı: O kare kadraj oyunu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında öne eğilerek selam vermesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Arslan, "Cumhurbaşkanı'na saygı ile yargı bağımsızlığı arasında fark yoktur" dedi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Arslan "Çok saçma ve anlamsız bir konu. O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Kadraj oyunu ile manipülasyonyapılmış. Gerçek görüntüleri 31 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret, sayın Cumhurbaşkanına da haksızlık. Ben Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur" diye konuştu.