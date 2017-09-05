T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi Başkanı: O kare kadraj oyunu

"Çok saçma ve anlamsız bir konu"

05 Eylül 2017 23:45

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında öne eğilerek selam vermesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Arslan,  "Cumhurbaşkanı'na saygı ile yargı bağımsızlığı arasında fark yoktur" dedi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Arslan "Çok saçma ve anlamsız bir konu. O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Kadraj oyunu ile manipülasyonyapılmış. Gerçek görüntüleri 31 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret, sayın Cumhurbaşkanına da haksızlık. Ben Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur" diye konuştu.

ETİKETLER

Zühtü ArslanAnayasa Mahkemesifotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24