-Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'tan iddialara yanıt ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddialarla ilgili, ''Karşılıklı yapılan nezaket ziyareti sırasındaki konuşmaları, 'bilgi arz etme', 'rapor verme' gibi ifadelerle tanımlamayı ancak ahlaki ve milli değerler konusunda sorunları olan yorum sahipleri yapabilir'' dedi. Yazılı açıklama yapan Kılıç, ulusal bir gazetede, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak 29 Ocak 2010 günü ABD'nin Ankara Büyükelçisine yaptığı ziyaret sırasında cereyan eden konuşmaların, mahkeme kararları hakkında Büyükelçiye ''bilgi verme'', ''arz etme'', ''sunum yapma'', ''rapor verme'' gibi sözcükler kullanılarak yer aldığını belirterek, ''gerçeği hiç bir şekilde yansıtmayan tanımlamalarla kamuoyunun yanıltıldığını'' ifade etti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine, Mahkeme Başkanı olarak yaptığı ziyaretin, ABD Büyükelçisinin daha önce Anayasa Mahkemesini ziyaretine karşılık olarak gerçekleştirdiği bir iadeyi ziyaret olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti: ''Bu ziyaret, Anayasa Mahkemesini temsil görevinin bir gereği olarak yapılmıştır. Ülkelerin yüksek mahkemeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen büyükelçilerin kurumlara bu tür ziyaretlerde bulunması ve buna karşılık verilmesi, bu güne kadar olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Karşılıklı yapılan nezaket ziyareti sırasındaki konuşmaları, 'bilgi arz etme', 'rapor verme' gibi ifadelerle tanımlamayı ancak ahlaki ve milli değerler konusunda sorunları olan yorum sahipleri yapabilir. Söz konusu nezaket ziyareti kapsamında, siyasi partilere ilişkin kapatma davaları hakkında yapılan konuşmaların, anılan davaların çok önceden sonuçlanması, kesin karara bağlanması gerçeği karşısında ileri sürülen yorumlar ve tanımlamalar geçersiz kalmaktadır. Niyet okumaya dayalı onursuzluk ve seviyesizlik olarak nitelenebilecek bu yorum ve tanımlamaları şiddetle reddediyorum.''