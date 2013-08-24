Anayasa Mahkemesi Başkanı: AKP yeniden yargılanabilir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP’nin yeniden yargılama başvurusu yapabileceğini belirtti. Kılıç, “Önümüze bir başvuru gelirse, usul şartları taşıyorsa başvuru kabul edilebilir, ancak yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağı delil değerlendirmesi sonucu karara bağlanır” dedi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’ya konuşan Kılıç, AKP’nin yeniden yargılanma isteğinin geçerli olduğunu söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AKP’nin kapatılma davasının yeniden görülmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Erdoğan, partinin hukukçularının yeniden yargılama başvurusu hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını da duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, AKP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı 31 Temmuz 2006’de karara bağlamış, 5’e karşı 6 oyla partinin laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olduğuna hükmetmişti. Yüksek Mahkeme, partiye yapılan hazine yardımının kesilmesi cezası da vermişti.

AKP’nin hukukçu kurmaylarının, davaya sunulan delillerin Genelkurmay tarafından açılan internet sitelerindeki haberlerden alındığını, bu sitelerin ise kara propaganda amacıyla açıldığının Ergenekon davası kararıyla tespit edildiğini öne sürerek yargılanmanın yenilenmesi başvurusunda bulunması bekleniyor.

Haşim Kılıç, kapatma davasının yeniden görülmesi konusundaki hukuki çerçeveyi hakkında şunları söyledi:

‘Başvurabilirler’

“Anayasa Mahkemesi olarak siyasi partilerin yeniden yargılama talebinde bulunacakları konusunda daha önce karar almıştık. Kapatılan partilerin yeniden yargılama başvurusunda bulundukları örnekler var. Anayasa Mahkemesi bu başvuruları kabul etti.

Ancak ikinci aşamada iddia ve delillerin değerlendirilmesinde öne sürülen gerekçelerin yeniden yargılama sebebi sayılacak nitelikte olmadığına karar verdi. Tabii her davanın delil durumu farklıdır. Dolayısıyla yeniden yargılama yolu açıktır ama yeniden yargılama konusunda ne yönde karar verileceği heyetin yapacağı değerlendirme sonucunda ortaya çıkar.”

Yeniden yargılama nedenleri

Kılıç, Anayasa ve ilgili yasalarda yeniden yargılama nedenlerinin sayıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Daha önce kapatılan bazı partiler (TBKP, ÖZDEP, HEP) yeniden yargılama için başvurmuşlardı. Bu partilerin başvuru gerekçeleri AİHM’nin lehlerine verdiği kararlardı. Biz başvuruları kabul ettik. Heyet, yaptığı değerlendirmede AİHM kararındaki gerekçelerin yeniden yargılamaya yeterli nitelikte olmadığına hükmetti ve yeniden yargılama talebi reddedildi.

Önümüze yeni bir başvuru gelirse, usul şartlarını taşıyorsa başvuru kabul edilir ancak yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağı delil değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır.”

AİHM kararı şart değil

“Partilerin yeniden yargılama talebinde bulunmaları için AİHM’den lehlerine karar çıkmış olması gerekli mi” yolundaki soruya ise Kılıç şu yanıtı verdi:

“Bizim hukukumuz AİHM kararlarını yeniden yargılama nedeni olarak sayıyor. Ancak, başka nedenlerle de yeniden yargılama olabilir. Örneğin yabancı ülkeden yardım aldığı gerekçesiyle kapatılmış bir parti sonradan yardım aldığına ilişkin belgenin sahte olduğunu öne sürerek yeniden yargılama isteyebilir. Gerçekten de belgenin sahte olduğu hükmüne varılırsa o zaman yeniden yargılama sonucu kapatma kararı ortadan kaldırılır. Bu karar tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmış olur.”