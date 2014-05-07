Anayasa Mahkemesi Başbakan'ı 'aile çıkarı' gerekçesiyle görevden aldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Yingluck Shinawatra'nın görevden çekilmesi gerektiğine hükmetti. Yingluck, 2011 yılında bir memurun görev yerini usulsüz şekilde değiştirmekle suçlanıyordu. Mahkeme, başbakanın atamayı ailesinin çıkarı için 'gizli gündemle' yaparak anayasayı ihlal ettiğine hükmetti.

8 bakan da görevden alındı

Anayasa Mahkemesi, Temmuz ayındaki seçime kadar geçici olarak görev yapan Yingluck'u görevden aldı. Yeni başbakanın ise 7 gün içinde belirlenmesini istedi. Anayasa Mahkemesi ayrıca, Yingluck Shinawatra ile birlikte 8 bakanın da görevden çekilmesine karar verdi. Tayland'da aylarca devam eden siyasi sorunlar nedeniyle seçim kararı alan başbakan, geçici hükümete başkanlık ediyordu. Anayasa Mahkemesi, geçici bakanların yeni hükümet kurulana kadar görevlerinde kalabileceklerini ama başbakan ve onun partisinden olan 8 bakanın görevden hemen çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yingluck'un taraftarları ise yargı sistemini hükümete darbe yapmakla suçluyor.

Son aylarda yükselen hükümet karşıtlığı nedeniyle zor günler yaşayan Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da, Başbakan Yingluk Şinavatra görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Çıkan olaylarda 20 kişi ölmüş, 100'den fazlası da yaralanmıştı. Hakkında yoğun yolsuzluk iddiaları da bulunan Başbakan Şinavatra, Milli Güvenlik Kurulu’na başkanlık eden Tavil Pliensri’nin görevden alınması sürecinde partisi ve yakın akrabaları adına siyasi çıkar gözettiği suçlamasıyla dün Anayasa Mahkemesi karşısına çıktı. İddiaları reddeden kadın siyasetçi, kararı bakanlardan oluşan bir komitenin aldığını söyledi. “Ülkenin faydası gözetilerek alınması gereken bu kararda benim dahlim olmadı.” şeklinde konuştu.

Yingluck Shinawatra'nın ağabeyi Thaksin Shinawatra, 2006'daki askerî darbe ile görevden uzaklaştırılmıştı. Kardeşinin seçimle iktidara gelmesinden sonra Thaksin'in ülkeyi yurtdışından 'internet üzerinden verdiği talimatlarla' yönettiği iddia edilmişti.