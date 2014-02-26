Anayasa Mahkemesi, AP seçimlerinde yüzde 3'lük barajı iptal etti



Kararla ilgili basın toplantısı düzenleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle, "barajın, partilerin fırsat eşitliği ve oy hakkının eşitliği temelini ihlâl ettiğine" dikkat çekti.

Mahkeme kararı uyarınca Almanya'da mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ilk kez yüzde 3'lük baraj olmaksızın yapılacak.

Anayasa Mahkemesi 2011 yılında AP seçimlerinde uygulanan yüzde 5'lik barajı anayasaya aykırı olarak değerlendirmiş, Federal Meclis bunun üzerine yüzde 3'lük baraj getiren yeni bir düzenlemeye gitmişti.

Tepkiler

Yüzde 3'lük barajın kaldırılması için mahkemeye başvuran Korsanlar Partisi Genel Başkanı Thorsten Wirth, "Bundan 5 yıl önce yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birçok oy, baraj nedeniyle boşa gitmişti. Mahkemenin kararı artık bu haksızlığı ortadan kaldıracak" dedi.

Toplam 19 siyasi parti barajın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Bir başka davacı parti olan Çevreci Demokratik Parti'nin (ÖDP) Genel Başkanı Sebastian Frankenberger de "kararın demokrasiyi güçlendirdiğini" söyledi.

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, "Seçim barajları, demokrasiye konulmuş barajlardır" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Yeşiller Partisi'nin meclis grubunun aksine barajın kaldırılmasından yana tavrıyla bilinen Hans-Christian Ströbele de "Anayasa Mahkemesi kararının oy hakkının eşitliği ilkesini güçlendirdiğini" kaydetti.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde her Avrupa ülkesinde baraj uygulaması bulunmuyor, baraj uygulaması bulunan ülkelerde de yüzdenin miktarı, ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.