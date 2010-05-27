Anayasa Mahkemesi, Anayasa için haftaya toplanıyor

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliği ile ilgili başvuruyu gelecek hafta görüşeceklerini açıkladı.





Kılıç, Türk Parlamenterler Birliği'nin Meclis'te düzenlediği ''Parlamenterler Onur Günü'ne katıldı. Gazetecilerin, ''CHP'nin Anayasa değişikliğini iptal başvurusunun referandumdan önce karara bağlanıp bağlanmayacağı tartışılıyor, bu konuda bir şey söyler misiniz'' sorusuna Kılıç, ''Ona önümüzdeki hafta toplanıp kurul olarak karar vereceğiz daha henüz karar vermedik'' cevabını verdi.