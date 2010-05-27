T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi, Anayasa için haftaya toplanıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliği ile ilgili iptal başvurusunu gelecek hafta görüşeceklerini açıkladı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliği ile ilgili başvuruyu gelecek hafta görüşeceklerini açıkladı.


Kılıç, Türk Parlamenterler Birliği'nin Meclis'te düzenlediği ''Parlamenterler Onur Günü'ne katıldı. Gazetecilerin, ''CHP'nin Anayasa değişikliğini iptal başvurusunun referandumdan önce karara bağlanıp bağlanmayacağı tartışılıyor, bu konuda bir şey söyler misiniz'' sorusuna Kılıç, ''Ona önümüzdeki hafta toplanıp kurul olarak karar vereceğiz daha henüz karar vermedik'' cevabını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24