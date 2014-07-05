Anayasa Mahkemesi amblemine T.C. ekledi

Anayasa Mahkemesi'nin ambleminde değişiklik yapıldı. Mahkemenin amblemine T.C. ibaresi eklendi. Bir süredir bazı kamu kurumları, Belediyeler ve Valilik binalarından T.C ibaresi kaldırılırken, Anayasa Mahkemesi'nin amblemine T.C ibaresini eklemesi dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ekinde Yer Alan Ek-4'ün Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ekinde yer alan mahkeme amblemi değiştirildi.

Çerçevesi sarı yaldızlı, mor zemin üzerine kırmızı beyaz ayyıldız ve hilalden oluşan amblemi aynı kalmakla birlikte, üst tarafa ''Türkiye Cumhuriyeti'' anlamında T.C harfleri ve alt tarafa da ''Anayasa Mahkemesi'' ibaresi eklendi.

Anayasa Mahkemesi'nin eski amblemi:

Anayasa Mahkemesi'nin yeni amblemi şöyle: