Anayasa Mahkemesi Akın İpek'in bireysel başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koza-İpek Holding'e ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen Eski İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in bireysel başvurusunda ihlal olmadığına karar verdi.

'FETÖ' çatı davasının firari sanığı, Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

İpek'in bireysel başvurusu, Anasaya Mahkemesi İkinci Bölümü'nce ele alındı.

Yüksek Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" buldu.

Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını ise "kabul edilebilir" bulan heyet, yaptığı inceleme sonunda, İpek'in mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünün gerekçesi daha sonra yazılacak.

Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.