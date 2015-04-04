Anayasa Mahkemesi, Ak Saray kararının gerekçelerini açıkladı

Anayasa Mahkemesi'nin, Atatürk Orman Çitfliği arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili yapılan bireysel başvuruları reddine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, karara gerekçe olarak, "Başvurucuların ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri hususların mağduru olmadıkları anlaşıldığından, 'kişi yönünden yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda ayrıca, bireysel başvuruda "mağdur" kavramının, davada menfaat veya dava ehliyeti gibi kurallardan bağımsız şekilde yorumlandığı belirtildi. Bireylerin kendi bireysel haklarının ihlal edildiğini ileri sürmeksizin, toplumun menfaatlerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma haklarının olmadığını ifade eden kararda, "nazım imar planları, ulaşım şeması ve ulaşım uygulama projesinin kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin işlemi olduğu anımsatıldı. Kararda, bu işlem nedeniyle başvurucuların mağdur statüsüne sahip olup olmadığının tespitinin gerektiği belirtildi.

Başvurucuların güncel ve kişisel olarak doğrudan etkilediğinin ortaya konmamış

Başvuruda, kamu yararı temelli genel ifadelere yer verildiği ancak ihtilaf konusu meclis kararı ile uygulamaya geçirilen plan ve projeler nedeniyle bireysel olarak doğrudan maruz kalınan sağlık, mülkiyet, özel hayat gibi hususlara yönelik somut bir etkiden bahsedilmediği anlatılan kararda, şu ifadeler kullanıldı: "Buna göre, başvuruya konu meclis kararı ile AOÇ arazisi üzerinde uygulamaya geçirilen plan ve projelerin, başvurucuların güncel ve kişisel olarak doğrudan etkilediğinin başvurucular tarafından ortaya konulamadığı görüldüğünden başvurucuların mağdur statülerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle başvurucuların ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri hususların mağduru olmadıkları anlaşıldığından, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin 'kişi yönünden yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir."