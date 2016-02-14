Anayasa Mahkemesi Abdullah Öcalan'ın 'adil yargılanma' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı başvuruyu reddetti.

Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) 29 Haziran 1999’da Abdullah Öcalan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başvurucu hakkında yapılan yargılamada başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi olmak üzere bir dizi hakların ihlal edildiğine karar verdi. Öcalan, 2006’da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu ve bu talep usulden reddedildi. Usulden reddedilme talebine yapılan itiraz üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanmanın yenilenmesi talebini esastan reddetti.

Öcalan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının tebliğinden itibaren süresi içinde yargılamanın yenilenmesine ilişkin benzer şikâyetlerini bu kez 2007’de AİHM önünde dile getirdi ve AİHM, şikâyetleri konu yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi kapsamında görmeyerek kabul etmedi. Bu karar üzerine Öcalan, tekrar Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen yeniden yargılama talebi itiraz üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi. Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi temelinde adil yargılanma hakkı, eşitlik ile suç ve cezada kanunilik ilkelerinin ihlal edildiğini belirten Öcalan, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Öcalan’ın başvurusunu zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle reddeden AYM’nın gerekçeli kararından şu ifadeler yer aldı: “Daha önce başvurulduğu ve reddedildiği için başarılı olunmayacağı belli olan başvuru yoluna, yeni bir delil ileri sürmeksizin aynı kanun maddesi ileri sürülerek bireysel başvuruların incelenmeye başlandığı tarih olarak belirlenen 23 Eylül 2012 tarihinden sonra tekrar başvurulması sonucu verilen ret kararı üzerine yapılan bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesi’nin zaman bakımından yetkisi kapsamında olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin karara yönelik şikâyetler yönünden başvuru konusu kararın 23 Eylül 2012 tarihinden önce kesinleşmiş olduğu anlaşıldığından başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.”