Anayasa Mahkemesi 3 bin 500 bireysel başvurunun hepsini reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) gelen mahkûmiyet kararlarının önüne geçebilmek amacıyla bireysel başvuruları kabul etmeye başlayan Anayasa Mahkemesi (AYM), kendisine gelen şikâyetlerin hiçbirini kabul etmeyerek rekor kırdı. Geçen yıl 24 Eylül’de bireysel başvuru almaya başlayan AYM, kendisine gelen 3 bin 500 başvurunun hiçbirini kabul edilebilir bulmadı.



Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz 22 Mart’ta kendisine gelen bireysel başvurulara ilişki bir istatistik yayımladı. Buna göre, söz konusu tarihe kadar AYM’ye 2 bin 724’ü “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” gerekçesi olmak üzere 3 bin 421 başvuru geldi.

Adnan Keskin’in Taraf’taki haberine göre, Yüksek Mahkeme’de bu konuda görevli komisyonlar 366 dosya ve ilgili bölümler ise 25 dosyaya ilişkin kabul edilemez kararı verdi. İstatistik içerisinde herhangi bir başvuruya ilişkin “kabul edilebilir” bilgisi ise yer almadı. Geçen süre içerisinde bireysel başvuru almaya devam eden Mahkeme, son duruma ilişkin dün resmî internet sitesinde yeni bir istatistik yayımladı. Bilgiler içerisinde yine “kabul edilebilir” bir ifade yer almadı.

Gerekçelerini açıkladı

Yüksek Mahkeme’nin kabul edilemez bulduğu başvuruların konusu ve gerekçelerinden bazıları şöyle:



» Beş yılı aşan tutuklu: Azami beş yıllık tutukluluk süresini doldurduğu hâlde tahliye edilmeyen vatandaşın başvurusu. Zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle ret.



» Lozan-Mübadele: Lozan antlaşmasıyla onaylanan ve Rumlar ile Türklerin mübadele edilmeleri hususunda Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen mukavelename uyarınca, 1924 yılında Türkiye’ye gelen vatandaşa iskân amacıyla Safranbolu İlçesi’nde tahsis edilen taşınmazın daha sonra Hazine adına tapu siciline tescil edilmesi üzerine mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuru. Konu bakımından yetkisizlik ve açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna...



» TSK’dan ihraç: TSK’dan resen emekli edilen, bunun iptali için açtığı dava reddedilen ancak yargılandığı ceza davasında beraat eden subayın açtığı dava. Açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle ret.



» Hatalı mahkeme: Hakaret suçundan ceza alan ancak mahkemenin delillerin takdirinde yanlış yaptığını savunan vatandaşın başvurusu. Açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle ret.



» Hasta askere nöbet: Nöbet tutmasına engel oluşturan kronik hastalığı hastanece rapor edildiği halde kendisine nöbet yazılmaya devam edilen askerin başvurusu. Açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle ret.



» İşten atılan işçi: İşte atılan işçinin açtığı davanın duruşmaya girmediği için reddedilmesi üzerine yaptığı itiraz. İncelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden kalmadığından ret.



» Savunmasız ceza: Adam öldürme dâhil yargılandığı suçlarda mahkûm edilen vatandaşın savunma hakkının ihlal edilerek mahkûm edildiği şikâyeti. Süre aşımı nedeniyle ret.



» Polis amiri: (B) grubu amiri iken (A) grubu amirliğine yükseltilmesini isteyen polisin başvurusu. Konu bakımından yetkisizlik nedeniyle ret.

Öcalan’ın kitap başvurusu Bakanlık’ta

İmralı cezaevinde yazdığı bir kitabın yayınıyla ilgili yaşadığı sorun nedeniyle avukatı aracılığıyla bireysel başvuruda bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın dosyasına ilişkin Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’ndan görüş istenmesine karar verdi. AYM, Ergenekon davası tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın uzun tutukluluk durumları nedeniyle yaptığı başvuru hakkında ise henüz bir karar vermedi.