Anayasa Mahkemesi 1053 başvuruyu reddetti

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden 7 Haziran 2013 tarihine kadar olana süreçte 5 bin 100 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 53’ü hakkında kabul edilmezlik kararı verildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan bakan Ergin, ek süre tanınmasına rağmen işlem eksikliği giderilmeyen 357 başvuru hakkında da idari ret kararı verildiğini söyledi.

Mahkemeye yapılan bireysel başvuruların yüzde 70’ini ‘adil yargılanma hakkı 7, yüzde 8’ini ‘mülkiyet hakkı’, yüzde 7’sini ‘kanun önünde eşitlik’, yüzde 5’i ‘etkili başvuru hakkı’, yüzde 3’ünü ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ ile seçme seçilme hakkı’, yüzde 7’sini diğer haklar diye aktarıldı.