'Anayasa konusunda samimiyim'

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasanın bu yasama döneminde yapılması konusundaki önerisinde samimi olduğunu yineledi. Kılıçdaroğlu: İlk olarak şunu söylemeliyim: Biz illa da yeni anayasa bu yasama döneminde yasalaşsın demiyoruz. Takvimi başlatalım.' dedi



Başbakan Erdoğan’ın, “samimiyet” tartışması açmasından dolayı üzüldüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Samimiyim, uzlaştığımız maddeleri bir haftada geçiririz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı değerlendirmeler şöyle:



Niye bırakıyoruz ki



- İlk olarak şunu söylemeliyim: Biz illa da yeni anayasa bu yasama döneminde yasalaşsın demiyoruz. Takvimi başlatalım. TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin Anayasa değişikliği için harekete geçsin, bir komisyon kursun. Komisyona her parti iki üye versin. Komisyon görüşmelere başlar. Hangi maddelerin değişeceği üzerinde çalışır. 12 Eylül’ün tüm izlerini silecek bir anayasa için atılabilecek her adımı atar. Bakarsınız pek çok maddede uzlaşma sağlanır. Bakarsınız getirirler önümüze bir paket, bir haftada Meclis’ten geçiririz. Bunu niye seçim sonrasına bırakalım ki? Ancak öbür yandan üzerinde tartışmaların sürdüğü veya uzlaşılamayan konular oldu diyelim, tamam onları seçimden sonrasına bırakalım. Ama önerimiz ile parlamentoda bir çalışma başlamış, bir takvim yürümüş olur.





Niye 2011’den sonra yeniden başlayalım ki?



- Bakın burada bir yanlışa daha düşülüyor. Her parti kendi önerisini getirsin, onun üzerinde tartışalım yaklaşımı var. Her parti kendi paketi ile gelirse kavga çıkar. Partiler şimdiden diyalog kursun istiyoruz. Oysa akil adamlar, hukukçularımız toplansın bizim önümüze metin getirsin. Biz bunu TBMM İçtüzüğünde değişiklik konusunda sessiz sedasız yaptık. Toplandı arkadaşlar ve önemli bir çalışma yaptı, bitirdi bu işi.





Sözlerine üzüldüm



- Başbakan, görüşmeye, diyaloğa değil görüşmemeye, diyalog içinde olmamaya endekslemiş kendisini. Beni, açıklamamı samimi bulmamakla suçluyor. Samimi bulmuyorsa beraber anayasa değişikliğini nasıl yapacağız? Üzüldüm bu sözlerine, Oysa ben şöyle demesini beklerdim: ‘CHP’nin hak ve özgürlükleri genişleten değişikliklere evet demesini memnuniyetle karşılıyorum.’ Bunun yerine tam tersini söyleyerek yine kin ve öfke üzerine kurduğu siyaseti sürdürüyor. Kavgacı yolu öneriyor. O zaman neyi konuşacağız, neyi tartışacağız?





Elinde terazi var mı



- Başbakanın elinde benim samimiyetimi ölçecek bir terazi var mı? Varsa o teraziyi eline kim tutuşturmuş. Bütün bu söylemler sağlıklı bir siyasal diyalog ortamının oluşmasını engelliyor. Ben diyorum ki, samimiyim ve gelin madem 12 Eylül anayasasında şikayetçisiniz ve yeni anayasa diyorsunuz, yapalım yenisini. Beklemeye ne gerek var; yol alalım şimdiden.





Yasaları da temizleyelim



- Sadece Anayasa da demiyorum, 12 Eylül’ün tüm izlerini silmek için yasaları da değiştirelim. Siyasi partiler yasası örneğin. Tam bir 12 Eylül ürünü. Başbakan da dahil, hepimiz de bu yasadan şikayetçi değil miyiz? Daha ileri demokrasi, AB’ye uyum, demiyor muyuz? Buyurun işte, ileri demokrasinin en önemli yollarından biri de buradan geçiyor. Demokrasiyi her yerde uygulayalım, önce de buradan, yani kendimizden başlayalım.”





Kavgayı bırakıp uzlaşalım



Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Haymana İlçesi Balçıkhisar Sosyal Tesisleri’nin açılışında da şunları dedi:



“Eğer bu ülkede hakları ve özgürlükleri genişleteceksek, evet diyoruz. Demokrasiyi güçlendireceksek, evet diyoruz. Bu ülkeye barış ve kardeşlik gelecekse, evet diyoruz. Niye Sayın Başbakan korkuyor. Gelsin masaya. Ben demiyorum ki hemen 3 gün içinde bunu çıkaralım. Elbette insanların farklı düşünceleri olabilir. Sadece iki parti yok bu ülkede. Niye uzlaşamıyoruz. İlla kavga mı etmemiz lazım. Uzlaşmayı istemek ne zamandan beri suç olmaya başladı. Kavgayı bırakalım. Kavgadan kardeşlik bağlarımızı kopardık nerdeyse. Birbirimize neredeyse düşman olduk. Niye düşman oluyoruz. Beraber oturacağız, uzlaşacağız. Beraber çözeceğiz. Samimiyet budur. Oturup Parlamento çatısı altında bir araya gelelim. Eğer samimiyetimizden kuşku duyuyorlarsa hiç duymasınlar. Korkmasınlar. Yeni bir sayfa açtık. Yeni bir sayfanın içinde haklar var, özgürlükler var, insan haklarına saygı duymak var, bölgesel dengesizliği kaldırmak var. Yeni sayfa budur. Biz onların samimiyetini belki test edebiliriz ama ihtiyaç duymuyoruz. Onların söylediklerine inanıyoruz. Birileri sizin gündeminiz var diyor. Gelin gizli gündeminizin olmadığını kanıtlamak için oturalım bir masanın etrafına.”





Haymana karşılaması



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile pazar gününü Ankara çevresindeki ilçeleri gezerek geçirdi. Kılıçdaoğlu ve Sav’ı Haymana İlçesi Balçıkhisar Beldesinde vatandaşlar çiçeklerle karşıladılar. Balçıkhisar Beldesi Sosyal Tesisleri’ni açan Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında gençler çoğunluktaydı. Kılıçdaroğlu, “Başbakan Kemal” tezahüratı yapan gençlerle fotoğraf çektirdi.