Anayasa Komisyonu'ndaki AKP'li milletvekilleri '14 şehit için saygı duruşu' talebini reddetti

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AKP’li milletvekilleri, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu teklifini kabul etmedi.



CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de yaşamını yitiren 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu istendiğini duyurdu. CHP'nin teklifi, AKP'li milletvekillerin oyuyla reddedilirken, Öztunç Twitter hesabı üzerinden olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

“CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu.”