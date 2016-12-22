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Anayasa Komisyonu'ndaki AKP'li milletvekilleri '14 şehit için saygı duruşu' talebini reddetti
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, "AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu" diye konuştu
TBMM Anayasa Komisyonu'nda AKP’li milletvekilleri, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu teklifini kabul etmedi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de yaşamını yitiren 14 asker için 1 dakikalık saygı duruşu istendiğini duyurdu. CHP'nin teklifi, AKP'li milletvekillerin oyuyla reddedilirken, Öztunç Twitter hesabı üzerinden olaya şu sözlerle tepki gösterdi:
“CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP'li başkan AKP'li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu.”
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