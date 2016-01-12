Anayasa Komisyonu’nda ‘uzlaşma’ provası

TBMM’de, yeni Anayasa kapsamında 4 siyasi partinin ikinci kez masaya oturacağı Anayasa Uzlaşma Komisyonu için partilerin aday belirlemeleri beklenirken Anayasa Komisyonu 14 Ocak Perşembe günü kapsamlı bir toplantı yapacak. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un başkanlığındaki komisyon 2011-2013 arasında görev yapan Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları hakkında komisyonu bilgilendirecek.

Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakınlığı ile bilinen Mustafa Şentop’un, daha önceki komisyon Başkanı Prof. Burhan Kuzu’nun aksine yeni kurulacak Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarını yakın takipte tutacağı belirtiliyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Uzlaşma Komisyonu için liderlere mektup göndermiş üç üyenin isimlerini 25 Ocak 2016'ya kadar bildirilmesini istemişti.

Uzlaşma Komisyonunda her parti eşit oranda üç üye ile temsil edilecek. Ancak, Komisyonun çalışma usulleri ilk toplantıda belirlenecek. AKP komisyon süresinin 6 ay, muhalefet daha uzun süre olmasını savunuyor. AKP’nin ‘Başkanlık’ önerisi hangi formülle aşılacağı merak edilirken hesapların referandum üzerinde odaklandığı dikkat çekiyor.