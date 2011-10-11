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Anayasa Komisyonu'nda tek kadın vekil var

TBMM’de gurubu bulunan 4 siyasi partiden oluşturulan 12 kişilik komisyonda sadece tek bir kadın üye görev yapacak. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata.

11 Ekim 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI T24/  ANKARA


Yeni anayasa yapımı için Perşembe günü ilk toplantısını yapacak Hazırlık Komisyonu’nda erkek egemenliği hakim. TBMM’de gurubu bulunan 4 siyasi partiden oluşturulan 12 kişilik komisyonda sadece tek bir kadın üye görev yapacak. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata. “ Kadın duyarlılığı  Anayasa’nın yapım sürecine yansımalıydı”  diyen Ata, avukatlığının yanında  kadın hakları savunucusu olarak çalışıyor.


İktidar kanadına ‘kadın üye’ çağrısı


AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Başkanlığı’nda dün yapılan  ziyarette, konuyu gündeme taşıdıklarını söyleyen Ata,  “ Biz, iktidar kanadına  komisyon üyeliklerinde  kadın sayısının eksik olduğunu  söyledik ve  bir çağrıda bulunduk. TBMM Başkanının da komisyona kadın üye çağrısı  yapabileceğine dikkat çektik. İktidar kanadı, sürenin bunu için yeterli olmadığını ifade etti. Biz,  çağrılarımızı yapmış olduk”. 


‘Anayasa da kadın duyarlılığı’


Ata’ya göre, devletin demokrasiye duyarlı hale getirilmesinde en temel araç Anayasa. Bu yüzden anayasanın yapım süreci önem taşıyor.  “ Kadın duyarlılığı ile hazırlanacak yapım sürecinde kadınlar yok” diyen Ata,  nüfusun yarısının  kadınlardan oluştuğuna  dikkat çekiyor. 

Ata,  yeni anayasa çalışmalarında STK’lar,  ev kadınları, şiddete uğrayan kadınlar ile sesini duyuramayan kadınlardan gelecek her türlü öneriyi  inceleyecek.


‘Kırmızı çizgimiz yok’


Ayla Akat Ata,  Hazırlık Komisyonu’nun toplumsal ihtilaçları masaya  koyup  tartışmasını ve ikna sürecinden  sonra  oy birliği ile düzenleme yapılmasının  doğru olduğunu düşünüyor.  Oy çokluğuyla yapılacak düzenlemelere karşı çıkan Ata,  “Olmazsa olmazımız yok.  Böyle masaya oturulmasını doğru bulmuyoruz.  Ör şartsız başlamak doğrudur. Kırmızı çizgilerimiz yok”.


Komisyonda kimler  var?

Hazırlık Komisyonu’nda AKP’den Mehmet Ali Şahin, Mustafa Şentop ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya. CHP’den Süheyl Batum,  Atilla Kart ve Rıza Türmen,  MHP’den  Faruk Bal,  Tunca Toskay,  Oktay Öztürk, BDP’den Ayla Akad Ata, Sırrı Süreyya Önder,  Altan Tan.

 

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