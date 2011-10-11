Anayasa Komisyonu'nda tek kadın vekil var

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA





Yeni anayasa yapımı için Perşembe günü ilk toplantısını yapacak Hazırlık Komisyonu’nda erkek egemenliği hakim. TBMM’de gurubu bulunan 4 siyasi partiden oluşturulan 12 kişilik komisyonda sadece tek bir kadın üye görev yapacak. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata. “ Kadın duyarlılığı Anayasa’nın yapım sürecine yansımalıydı” diyen Ata, avukatlığının yanında kadın hakları savunucusu olarak çalışıyor.





İktidar kanadına ‘kadın üye’ çağrısı





AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Başkanlığı’nda dün yapılan ziyarette, konuyu gündeme taşıdıklarını söyleyen Ata, “ Biz, iktidar kanadına komisyon üyeliklerinde kadın sayısının eksik olduğunu söyledik ve bir çağrıda bulunduk. TBMM Başkanının da komisyona kadın üye çağrısı yapabileceğine dikkat çektik. İktidar kanadı, sürenin bunu için yeterli olmadığını ifade etti. Biz, çağrılarımızı yapmış olduk”.





‘Anayasa da kadın duyarlılığı’



Ata’ya göre, devletin demokrasiye duyarlı hale getirilmesinde en temel araç Anayasa. Bu yüzden anayasanın yapım süreci önem taşıyor. “ Kadın duyarlılığı ile hazırlanacak yapım sürecinde kadınlar yok” diyen Ata, nüfusun yarısının kadınlardan oluştuğuna dikkat çekiyor.

Ata, yeni anayasa çalışmalarında STK’lar, ev kadınları, şiddete uğrayan kadınlar ile sesini duyuramayan kadınlardan gelecek her türlü öneriyi inceleyecek.





‘Kırmızı çizgimiz yok’



Ayla Akat Ata, Hazırlık Komisyonu’nun toplumsal ihtilaçları masaya koyup tartışmasını ve ikna sürecinden sonra oy birliği ile düzenleme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyor. Oy çokluğuyla yapılacak düzenlemelere karşı çıkan Ata, “Olmazsa olmazımız yok. Böyle masaya oturulmasını doğru bulmuyoruz. Ör şartsız başlamak doğrudur. Kırmızı çizgilerimiz yok”.





Komisyonda kimler var?

Hazırlık Komisyonu’nda AKP’den Mehmet Ali Şahin, Mustafa Şentop ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya. CHP’den Süheyl Batum, Atilla Kart ve Rıza Türmen, MHP’den Faruk Bal, Tunca Toskay, Oktay Öztürk, BDP’den Ayla Akad Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan.