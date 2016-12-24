Anayasa Komisyonu'nda kavga; pet şişeler havalarda uçuştu

Meclis Anayasa Komisyonu'nda AKP'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi sonrası tartışma çıktı. AKP ve CHP'li vekiller arasında sert tartışmaların geçtiği belirtildi.

Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AKP'li Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.

AKP genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti.

CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AKP'nin önergesine tepki gösterdi.

Görüşmelere geçilmesi kabul edildi

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız’ın konuşmasının ardından AKP’li Cengiz Aydoğdu, Zekeriya Birkan ve Adem Yaşildal, komisyon başkanlığına anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi için önerge verdi. Komisyon başkanı Şentop AKP’lilerin önergesini hemen oylamaya sununca kavga çıktı.

Tartışma tukanaklara şöyle yansıdı:

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne sunuyorsun oylara, ne demek ya!

BAŞKAN - Kabul edenler…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne demek oylanmadan önce müzakere yok mu, ne yapıyorsun ya!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, söz talebimiz var.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bu ne demek ya!

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Sayın Başkan, böyle bir şey

olamaz. Söz vermek zorundasınız.

(Gürültüler)

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Böyle saçmalık mı olur ya!

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Söz vermek zorundasınız.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Hangi düşünceler ifade edildi?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Sayın Başkan, söz vermek zorundasınız.

BAŞKAN – Kabul etmeyenler….

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne yapıyorsunuz siz ya!

(Gürültüler)

BAŞKAN – Kabul edilmiştir.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne yapıyorsunuz ya!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Bağırmadan konuş.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne saçmalıyorsunuz ya! Ne demek

bu ya!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Otur yerine!

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, önerge üzerine…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Niye oturayım!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Niye oturmayacaksın!

BAŞKAN – Devam ediyoruz görüşmelere…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Niye oturayım!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Her gün mü konuşacaksın?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Evet.

BAŞKAN – Beyefendi bir dakika…

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Böyle şey olur mu?

BAŞKAN – Ben konuşuyorum, oturun önce.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Konuşturmayacak mısın?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Siyasi eşkıyalık yapıyorsunuz.

BAŞKAN – Eşkıya sensin. Dışarıdan gelip eşkıyalık yapan sensin!

Eşkıya.

(Gürültüler)

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, ne yapıyorsun?

BAŞKAN - Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum:

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, ne yapıyorsun?

BAŞKAN - Kabul edenler…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Burası Meclis, Meclis!

BAŞKAN - Kabul etmeyenler…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sen yapıyorsun sen Sayın Baykan?

Daha kimse bir şey söylemedi.

BAŞKAN - Kabul edilmiştir.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Böyle bir şey yapamazsın.

BAŞKAN - Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmiştir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Ülkeyi de böyle yönetecekler.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Daha kötü daha beter yönetecekler.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Aynı şeyleri dönüp dönüp anlatıyorsunuz ya.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Sayın Başkan, önergeyi önce konuşmamız gerekiyor.

BAŞKAN – 1’inci maddeyle ilgili söz talebi var mı?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) – Sayın Başkan, önergeyi önce konuşmamız gerekiyor.

BAŞKAN – 1’inci maddeyle…

BAŞKAN – Sayın Altay, biz bu Komisyonun üyesiyiz, Başkanıyız.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Siyasi eşkıyalıktan bahsediyorum ben.

BAŞKAN – Dışarıdan gelenler eşkıyalık yapıyor.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Siyasi eşkıyalıktan bahsediyorum ben.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Hakaret etme, hakaret etme!

BAŞKAN – Senin gibi.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Yazıklar olsun be!

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Siz böyle bir önergeyi…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Beş gündür burada boş boş aynı şeyi dönüp dönüp konuşuyorsunuz ya!

(Gürültüler)

BAŞKAN – Bir dakika arkadaşlar…

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Böyle bir önergeyi sizin partinizin dışında 3 siyasi kolu daha var. Salı gününden beri toleransız söz niye verdiniz?

ALİM TUNÇ (Uşak) – Hakaret etmeden konuş.

BAŞKAN – Verdik.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Niye verdiniz?

BAŞKAN – Öyle şey mi var mı?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Öyle geçemezsiniz, ayıp ediyorsunuz.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Susturamazsanız bizi. Halk hareketini susturamazsanız.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Ne susturacak be! Aynı şeyleri konuşup konuşup…

BAŞKAN – Sayın Altay, bakın…

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Şu olabilir mi!