Anayasa Komisyonu partilerin taslaklarını değerlendirecek

AKP’nin, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları için 31 Mart tarihine kadar verdiği sürenin dolması üzerine gündeme gelen “Yeni anayasa süreci bundan sonra nasıl işleyecek” sorusu bugün toplanacak Anayasa Komisyonu’nda yanıt bulacak. Toplantının sonucuna göre, TBMM ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Cemil Çiçek’in parti liderleriyle görüşebileceği belirtiliyor.

Yeni anayasa çalışmalarının 31 Aralık 2012’ye kadar bitirilmesini isteyen ancak Çiçek’in devreye girerek parti liderleriyle görüşmesinin ardından bu süreyi üç ay daha uzatan ve “Eğer 31 marta kadar komisyon yeni bir anayasa öneri taslağı hazırlayıp, bunu, kamuoyuyla paylaşmazsa biz oturup durum değerlendirmesi yaparız” diyen AKP’nin komisyona tanıdığı süre geçen hafta pazar günü doldu. Bunun üzerine, Çiçek, komisyon üyeleriyle 1 Nisan'da biraraya geldi. Toplantıda, partilerin, yeni anayasanın “Başlangıç” kısmı ile genel esaslar ve diğer bölümlere ilişkin önerilerini 5 Nisan cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığı’na sunmaları ve komisyonun, 8 Nisan'da (bugün), Çiçek başkanlığında yeniden toplanması kararlaştırılmıştı.

Eşit ve adil anayasa talebi

Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre, KONDA’nın “Anayasa’ya dair tanım ve beklentiler” adlı son saha araştırması, halkın anayasa çalışmalarına ilişkin beklentilerini ortaya koydu. 29 ilin 101 ilçesinde 2.699 kişiyle, yapılan araştırmanın en çarpıcı sonucu “Sizce anayasanın temel esasları, ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangi iki tanesine daha çok vurgu yapılmalıdır” sorusuna verilen cevaplarda ortaya çıktı. Bu konuda görüşülen kişilere “adalet, eşitlik, özgürlük, devletin bekası” seçenekleri okunarak iki cevap vermeleri istendi. En yüksek vurgu olarak “haksızlığa karşı adalet” (yüzde 65,1) ve “Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi her türden farklılıklar arasında eşitlik” (yüzde 50,4) öne çıktı. Daha sonra sırasıyla “herkesin kendini kısıtlamadan yaşayabilmesi için özgürlük” (yüzde 35,6) ve “her türlü bölünme ve yıkıcılığa karşı devletin bekası” (yüzde 33,6) dile getirildi.

'Adalet' ve 'eşitlik'

Sonuçların din/mezhep ve etnik kökene göre dağılımına bakıldığında, Türkler için “adalet” vurgusu daha önemliyken Kürtler için “eşitlik” vurgusunun daha önemli olduğu ortaya çıktı. Benzer şekilde Sünniler için “adalet” vurgusu önemliyken Aleviler için “eşitlik” vurgusu önemli. AKP’liler ve MHP’liler için “adalet” vurgusu oldukça önemli. BDP’liler ve CHP’liler için ise “eşitlik” vurgusu diğer parti tabanlarına kıyasla daha yüksek. MHP’lilerde “devletin bekası” vurgusunun yüksekliği dikkat çekici. Buna karşılık “özgürlük” vurgusunu en yüksek oranda yapan siyasi küme BDP ve CHP tabanı. Siyasi kimliğini ülkücü olarak tanımlayanlar devletin bekasını en yüksek oranda vurgulayanlar. İlginç biçimde kendini ulusalcı olarak tanımlayanlar da ülkücülerden sonra devletin bekasını en yüksek oranda vurgulayan küme olduğu görüldü.

Kendini muhafazakâr ve İslâmcı olarak tanımlayanlar adalet talebini en yüksek oranda vurguladı. Eşitlik talebi en yüksek olan iki siyasi kimlik kümesi sosyalistler ve ulusalcılar. Buna karşılık özgürlük vurgusunu en yüksek oranda öne çıkaranlar liberaller, sosyal demokratlar ve sosyalistler.