Anayasa Komisyonu bugün toplanıyor; seçim takvimi değişecek mi?

AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Milletvekili Mehmet Parsak’tan oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri bugün mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Bugünkü toplantıda liderler ile partilerin yetkili kurullarına sunulan ve onay alınan değişiklikler masaya yatırılacak. Toplantıda en önemli başlıklardan birini seçimlerin takvimlendirilmesi konusu oluşturuyor. İddiaya göre AKP, 2019’daki 3 seçimin, iklim şartları, bütçeye getireceği ek yük ve içinden geçilen hassas durum göz önüne alınarak yeniden takvimlendirilmesini istiyor.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; normal seçim takvimlerine uyulması halinde 2019’un bahar aylarında yerel, Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı, Kasım ayında ise genel seçim yapılması gerekiyor. İddiaya göre AKP, muhalefete üç seçimi üç yıla yaymayı öneriyor. Öneri şöyle:

-2019 Mart’ında yapılması gereken yerel seçimler bir kereye mahsus 6 ay öne alınarak 2018 yılının ekim ayında yapılsın.

-2019 yılının ağustos ayında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 aylık ertelemeyle 2019 yılının ekim ayına kaydırılsın.

-Milletvekilliği seçimleri 4 yıl yerine yeniden 5 yılda bir yapılsın. Böylece 2019 Kasım ayında yapılması gereken genel seçimler 2020 Ekim ayına ertelensin.

Muhalefet teklife soğuk bakmıyor. Ancak düzenlemenin yargıyla ilgili mini pakete mi, yoksa 60 maddelik değişiklik teklifine mi alınacağının bugün yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.