Anayasa kitapçığıyla yemek kitapçığını karıştırdılar

T24 - Başbakan Erdoğan, partisinin Afyon'da düzenlediği referandum mitinginde konuştu. Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Bakıyorsunuz Malatya’ya gidiyor. Bu anayasada diyor kayısıyla ilgili bir şey var mı? Giresun’a gidiyor bu anayasada fındıkla ilgili bir şey var mı diyor. Burada da sucukla ilgili kaymakla ilgili bir şey var mı diye sorabilir. Bunlar anayasa kitapçığıyla yemek kitapçığıyla birbirine karıştırdılar" dedi.

Aklın varsa kendine kullan. Bunlara bunu demek lazım. Bunlar halkımıza milletimize bidon kafalı diyenler. Bunlar milletimize göbeğini kaşıyan diyenler. İşte 12 Eylül’de aynı zamanda bunların hesabını soracağız. Eski genel başkanları çok meşguldü, geldi ama oy kabinine girip hayır diyemedi. Şimdi dolaşıyor fakat Anayasa’yı anlatmıyor. Değişikliği anlatmıyor. Bakıyorsunuz Malatya’ya gidiyor. Bu anayasada diyor kayısıyla ilgili bir şey var mı? Giresun’a gidiyor bu anayasada fındıkla ilgili bir şey var mı diyor.

Burada da sucukla ilgili kaymakla ilgili bir şey var mı diye sorabilir. Bunlar anayasa kitapçığıyla yemek kitapçığıyla birbirine karıştırdılar.

Ağzından çıkanı kulağı duysun

Aynaya bak aynaya. Birazda ağzından çıkanları kulağın duysun. Mesleğinizi gelip de Ak Parti’nin genel başkanında aramayın. O meslek size ait. Benim memur kardeşlerimi de rencide etme. Memur olduğun dönemde SSK hep zarar etti. Ne yaptın sen orada? Kimleri oraya doldurdun? İhale yolsuzlukları ne oldu? Sen onların hesabını ver. Ama tabi siz rahatsınız bu tür şeylerin cevabını vermeniz rahat. Neden? Çünkü şu anda yargı reformuyla ilgili niye rahatsız bunlar? Çünkü CHP’nin SHP’nin iktidar olduğu dönemlerde, sadece kendi iktidarları dönemde yargıya doldurdukları insan sayısı 3 binin üzerinde.

Gizli kamerayı iyi bilirler

Biz eleman alacağız dedik, Danıştay kamera koyacaksınız dedi. Dünyanın neresinde görülmüş bu? Ama bunlar kameralı odalara alışmışlar. Bunlar gizli kameraları iyi bilirler. Bay Kemal hani sen aday olmayacaktın? Eski genel başkanını gittin ziyaret ettin, aday değilim dedin. Ertesi gün aday oluverdin, bunun dürüstlük neresinde? Gelip de bana dürüstlük dersi verme.

CHP çarşafa dolandı

Çok çirkin iftiralar atıyorlar. Ak Parti kendi yargısını oluşturuyormuş. Bunlar değişiklik metnini okuma zahmetine dahi katlanmamışlar. Hangi madde yargıyı Ak Parti’nin yedeğine alıyor. CHP’nin Genel başkanı ölçüyü yitirdi. Bizim dinimizi de imanımızı da ölçecek kalibrede değildir. CHP biliyorsunuz bir çarşaf açılımı başlatmıştı. Sahi ne oldu o iş? Çarşafı satamadılar, müşteri bulamadılar, çarşafa dolandılar.

Genelgeyle ramazanda içkiyi yasakladılar. Tabi kavga başladı. Bizim içkimize niye karışıyorsun diye.



Başörtü sorununu ben hallederim dedi. Sayın kılıçdaroğlu kendine gel kendine, bu milleti enayi mi zannettin? Parlamentoda üniversiteye giden yavrularımızın, eğitim özgürlüğü noktasında 411 oy çıktı. Bu oylar Ak Parti MHP grubunun ortak oylarıydı. Parlamentodan çıktı bu. Anayasa Mahkemesi’ne CHP ve DSP’nin destekleriyle götürmediniz mi? Şimdi CHP hangi yüzle bunu ben hallederim diyor. Yapılanlar ortada, engellemeler ortada. İşte biz bunun için huzurunuzdayız.