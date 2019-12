Anayasa için bin fikir

T24

4 aşamalı plan



Anayasa 2012 sonunda



Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısının ardından Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 maddeden oluşan çalışma usul ve esasını, tabiri caizse ''bu komisyonun içtüzüğünü'' oluşturduklarını söyledi.Yeni anayasa için toplumun hemen her kesiminin olabildiğince katılımını sağlamak üzere bir mutabakatın olduğunu belirten Çiçek, kamuoyunun da böyle bir beklentisinin bulunduğunu ifade etti.Bu katılımın hangi yollarla, hangi zaman dilimi içerisinde, bu sürece katkı verileceğiyle ilgili yapılan alt çalışmanın da bugün sonuçlandırıldığını dile getiren Çiçek, ''Artık bugünden itibaren bu komisyonun usul ve esasları belli. Bu çerçevede işin esasına yönelik bir çalışmayı bundan sonra sürdüreceğiz'' dedi.Bu süreçle ilgili 4 aşama öngördüklerini belirten Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Birinci aşama: Katılım, veri toplama ve değerlendirme. İkinci aşama: İlkelerin belirlenmesi ve metin oluşturma. Üçüncü aşama: Hazırlanan metnin kamuoyuna sunulması ve kamuoyunca tartışılması. Dördüncü aşama: Komisyonda beliren görüşlere göre taslağın gözden geçilerek teklif haline getirilmesi.Bugünden itibaren vardığımız mutabakat şu ki yarın itibariyle birinci aşama dönemine geçmiş oluyoruz; katılım, veri toplama ve değerlendirme. Bununla ilgili 30 Nisan 2012 tarihine kadar bu sürece katkı vermek isteyen sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, şahıslar, meslek örgütleri dâhil olmak üzere kim bu sürece katkı vermek istiyorsa 'ben şöyle bir anayasa istiyorum, içeriği şöyle olsun, özellikleri şöyle olsun...' Ne düşünüyorsa, bunu bu süre zarfında Meclis Başkanlığına iletmiş olacaklar.Bununla ilgili olarak da hem teknik komisyon hem de her partiden birer kişi olmak üzere üç alt komisyon kurulmuş oluyor. Birinci komisyon, siyasi partileri ve Anayasal kuruluşların görüşlerini, düşüncelerini alacak. İkinci komisyon, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri dâhil olmak üzere meslek örgütlerinin görüşlerini alacak. Üçüncü komisyon da sivil toplum kuruluşlarının, fiili oluşumların -ki Türkiye'de fiili platformlar var, Anayasa hazırlığı ile ilgili- bunların görüşleri de alınmış olacak.Ancak burada hassaten üzerinde durduğumuz konu; bu süreyi iyi planlayabilmemiz bakımından 31 Aralık tarihine kadar siyasi partilerimiz, özelikle Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerimiz, meslek örgütlerimiz, sivil toplum kuruluşları, Anayasal kuruluşlar dâhil olmak üzere herkesin öncelikle yazılı görüşünü istiyoruz. 31 Aralık'a kadar bu sürece katkı vermek isteyen herkesin yazılı görüşlerini istiyoruz.''Yazılı görüşleri, önce gelenlerden başlamak üzere, kurulan komisyonların bunlarla ilgili yüz yüze görüşmeleri de yapacağını bildiren Çiçek, şöyle devam etti:''Hassaten görüş bildirecek olanların bu meseleyi öncelikli mesele kabul edip kendi kurullarında konuşarak, tartışarak, görüşlerini oluşturarak komisyona bildirmeleri lazım ki biz bu anayasa sürecini kamuoyunun beklentisine uygun bir zaman diliminde bitirelim ve kendi planlamalarımızı da buna uygun olarak yapalım.Biz zaten Mecliste internet sayfası açmıştık. Şu ana kadar bin civarında görüş geldi. Biz bunları teknik heyetler yoluyla değerlendiriyoruz, değerlendireceğiz. Siyasi partilerimiz hem kendi üyelerini hem bu teknik heyete verecekleri üyeleri 15 Kasım'a kadar Başkanlığa bildirmiş olacaklar. Böylece hem teknik heyet hem de her partiden birer sayın üyeden oluşan üç ayrı heyet bu süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini, çalışma takvimlerini ortaya koymuş olacak.''Çiçek, hazırlanacak taslağın ne zaman teklife dönüşebileceği sorusuna karşılık, ''Aşama aşama götürüyoruz. Birinci aşama, 31 Nisan 2012 tarihine kadar. Elbette makul süre, biz önümüzdeki yılın sonuna anayasa konusunu noktalamak istiyoruz. Herkes de buna katkı vermiş olursa memnun olacağız'' dedi.